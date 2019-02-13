Страсти по площади Жукова

№5 (542) от 13 февраля 2019 г.

В Орле вновь разгораются споры вокруг площади им. Жукова. На площади, названной именем четырежды Героя Советского Союза, уже в этом году должен появиться бюст маршала: его установка одобрена научно-методическим советом по объектам культурного наследия при управлении по госохране ОКН.

Орловские архитекторы считают размещение памятной мраморной плиты в центре площади в 90-х годах изначально неудачным решением и предлагают установить бюст маршала в сквере, который должен появиться вместо первой линии нынешней автомобильной стоянки. Граждане протестуют и настаивают на том, чтобы бюст находился в центре площади, где, по их мнению, необходимо провести благоустройство.

«Где еще такой позор возможен?»

В минувшую пятницу главный архитектор ОАО «Орелгражданпроект» Владимир Горлов встретился с Валентиной Петраковой, которая собрала около 1200 подписей жителей за установку бюста Жукова в центре одноименной площади и поддержавшими её депутатами облсовета Русланом Перелыгиным и Денисом Филипченковым. К 10 утра центр площади, где находится памятная плита, был завален снегом. Более удобного места для складирования грязного снега, как мы поняли, не нашлось.

– Обратите внимание, какое отношение у нас в городе к памяти маршала Советского Союза! Где еще такой позор возможен? – задалась вопросом Петракова. – И до каких пор это будет продолжаться? Я считаю, что бюст Герою Советского Союза должен быть установлен в центре площади, и центр должен быть приведен в порядок.

У архитектора Горлова на этот счет было другое мнение:

– А я считаю, изначально ошибка была в том, что депутаты назвали это место площадью. У нас такая мания в городе – площадями называть те места, которые площадями не являются. В Орле всего две классических площади: это площадь Ленина и площадь перед железнодорожным вокзалом. Площадь Мира и Карла Маркса — это развилки улиц. А эта «площадь» – стоянка перед стадионом, которой она должна быть по всем нормам и по факту, – заявил Горлов. – Есть случаи, как в Москве памятник Дзержинскому, который держит всю площадь. Но мы имеем бюст. Это камерная вещь. И камерная вещь в стоянке – это не дело. Если здесь будут проходить соревнования, будет много машин вокруг, подумайте: бюст в стоянке – это что, новое слово какое-то?

– Я тоже изучала вопрос: каждая площадь начинается с центра. В нашем случае в центре может быть бюст, вокруг газон, скамейки, светильники и ограждения, – парировал Петракова.

Своё мнение высказал и депутат облсовета Руслан Перелыгин:

– Мы согласны с Владимиром Горловым, который предлагает проект с цивилизованной парковкой и пешеходной зоной. Но если обустроить центр так, как хотят жители, мы считаем, хватит места для всех. Мы знаем, что памятная плита разбита. И мы хотели бы привести её в порядок и какое-то минимальное благоустройство сделать. Почему мы не можем что-то типа сквера в центре сделать, где будет и бюст стоять, и скамейки, газон здесь можно будет разбить? Обратились к студентам, у нас есть пять эскизных работ, которые мы хотели с городом согласовать. Есть варианты вполне приемлемые, это будет уютно, комфортно и безопасно. Архитекторы предлагают за счет первой линии парковки сделать угловой скверик. С одной стороны, это грамотное решение с точки зрения градостроительных норм. Но вопрос еще и в жителях соседнего дома, я уверен, они будут против, потому что разного плана здесь люди будут отдыхать, выпивать и петь песни. Это тоже надо учитывать.

В Орле появился еще один «каток»

В пятницу около 11 утра кучу грязного снега в центре площади начали убирать, стараясь не повредить памятную плиту. А в воскресенье в соцсети Фейсбук появились гневные комментарии от граждан по поводу «несанкционированного катка» на площади Жукова во время проведения ярмарки выходного дня. Люди падали, получали травмы, и это при наличии оператора ярмарок, который берет деньги с участников не только за возможность торговать. Как пояснила в ответ на пост главного редактора «Орловской городской газеты» Екатерины Глазковой в Фейсбуке президент Орловской торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева, «обязанности чистить снег и лёд нет в нашем договоре с городом. Понимая, что снег сам никуда не денется, мы сами и за свой счет чистим его все зимние месяцы, не поднимая стоимость для участников ярмарки. Но у подрядчика, который это делает, нет пескоразбрасывателя, он есть только на «Спецавтобазе» и постоянно занят. А простую соль мы сыпать не имеем права. Мы делали это сами, но получили запрет. В понедельник еще раз обратимся в мэрию с обращением решить эту проблему».

«Орловская среда» неоднократно писала о том, как жители Советского района при Потомском, а потом и при Клычкове добивались, чтобы власти вернули ярмарку на улицу Приборостроительную. Городские чиновники, которые приняли решение о закрытии популярной ярмарки под давлением из области, гражданам активно сопротивлялись и главным их аргументом была БЕЗОПАСНОСТЬ, которую они якобы обязаны обеспечить. Мы видим, насколько «безопасна» для граждан ярмарка на площади Жукова, куда «переехала» ярмарка с Приборки. Мы видим также, к каким «уважением» чиновники относятся к памяти человека, благодаря которому во многом состоялась Победа нашей страны над фашизмом. И мы почему-то уверены, что, к сожалению, и люди, которые живут в этом городе, и то, чем они живут, им одинаково безразличны.

Поэтому ждем новых идей «во имя и на благо» орловчан, которые на этот раз воплотятся посредством «представителей архитектурно-строительных компаний Москвы». Напомним, на днях пресс-служба очередного губернатора сообщила о том, что подчиненные Собянина уже оценили перспективы благоустройства города Орла. В текущем году мэрия Москвы выделит на эти цели 350 млн рублей. Предполагаем, что и на этот раз решения по вопросам благоустройства Орла будет принимать вовсе не городская власть, на которую так надеются орловские архитекторы и граждане. Достаточно вспомнить изуродованную при Потомском улицу Ленина: тем, кто был против «гробниц» из ракушечника, предлагали «закусывать».

Наталья Зарубина