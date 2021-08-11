Стратегия «сокрытия»: как обанкротить МУП

№27 (651) от 11 августа 2021 г.

Очередное муниципальное предприятие в Орловской области оказалось на грани банкротства. МУП «Жилводсервис», снабжающий водой села и деревни Урицкого района (за исключением райцентра Нарышкино), задолжал налоговикам и прочим кредиторам 14 миллионов рублей. Если предприятие признают банкротом, то район рискует остаться без водоснабжения. Причем это коснется не только граждан, но и многочисленных социальных учреждений – школ, детсадов, домов-интернатов и т.д. и т.п. 14 августа Арбитражный суд Орловской области должен рассмотреть отчет временного управляющего «Жилводсервиса» Александра Платонова о проведении мероприятий процедуры наблюдения. Между тем сам временный управляющий уже обратился в прокуратуру Орловской области, а также подал заявление в полицию, так как подозревает, что банкротство МУПа имеет признаки преднамеренного.

Как пояснил «Орловской среде» Александр Платонов, причиной для введения процедуры банкротства в отношении «Жилводсервиса» стали многомиллионные долги МУПа. По итогам 2020 года их сумма составила 14 миллионов рублей, львиную долю – порядка 10 миллионов – составляют долги по налогам и сборам. Примечательно, что первая попытка обанкротить МУП «Жилводсервис» была предпринята в 2017 году. Тогда задолженность предприятия перед налоговиками измерялась суммой около 2 миллионов рублей, и ФНС обратилась в Арбитражный суд Орловской области, который возбудил дело о банкротстве. Однако в ноябре 2017-го производство по делу было прекращено «в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе на выплату вознаграждения арбитражному управляющему».

В течение следующих трех лет долги по налогам и сборам не то что не гасились, но стремительно росли и к концу 2020-го увеличились в пять раз. При этом, как обратил внимание господин Платонов, налоговая инспекция сохраняла странное спокойствие, безучастно наблюдая за ростом задолженности. Временный управляющий стал разбираться, что же происходило в течение этих лет в муниципальном предприятии, и выяснил много интересного и даже удивительного.

Итак, согласно пояснениям, которые дал временному управляющему директор МУПа Е. Таршиков, предприятию элементарно не хватает денег, чтобы платить налоги и прочие обязательные платежи. Все, что собирают с населения, уходит на зарплату и поддержание в рабочем состоянии сетей водоснабжения. А эти сети изношены донельзя.

Как следует из пояснений директора Таршикова, администрация Урицкого района (учредитель МУПа) передала на баланс «Жилводсервиса» 56 артезианских скважин, 51 водонапорную башня, 56 водопроводных сетей, общей протяженностью 107,5 км, 12 канализационных сетей, общей протяженностью 7,5 км.

Все эти водопроводы, водонапорные башни, артезианские скважины (за исключением новых водопроводов в д. Городище и д. Юшино), имеют износ более 92,2% от заложенного в них ресурса. «Срок эксплуатации артезианских скважин составляет 25 лет, несмотря на это, все они были сооружены в 1960- 70-80-хх годах прошлого столетия, ресурс использования уже превышен в 2-3 раза. Состояние водопроводов также можно охарактеризовать как непригодное (некоторые сделаны из асбеста и чугуна). 11 водонапорных башен выработали весь свой ресурс полностью, их функцию выполняют частотные преобразователи», — рисует невеселые картины директор МУПа.

Поэтому «предприятие в настоящее время несет основные затраты на производство аварийно-восстановительных работ на обслуживаемых объектах принадлежащих муниципальному образованию, осуществляя замену изношенных трубопроводов, оборудования и сетей». Примечательно также, что занимается этими аварийно-восстановительными работами ремонтная бригада, состоящая всего из трех человек, которые, как совершенно справедливо замечает директор Таршиков, «удивительным образом способны оперативно принимать профессиональные решения, в кратчайшие срок минимальными затратами устранять аварийные ситуации, обеспечивая бесперебойное водоснабжение 56 объектов по всему району».

Директор «Жилводсервиса» также сообщил управляющему Платонову, что руководство МУПа неоднократно обращалось в районную администрацию и просило помочь стратегически важному предприятию, а именно выделить из бюджета денежные средств для погашения задолженности, поспособствовать в оформлении лицензий, зон санитарной охраны и т.д. И администрация помогала. Как могла. Так, например, в 2020 г. для МУП «Жилводсервис» были приобретены 6 электронасосных агрегатов и 3 преобразователя частоты. Руководитель МУПа дипломатично называет эту меру поддержки «недостаточно эффективной», поскольку «данные агрегаты являются, по сути, дорогими расходными материалами в хозяйственной деятельности предприятия». В 2021 году помощь усилилась: на этот раз администрация «подсуропила» МУПу-банкроту еще 6 крупных объектов водоснабжения, средств на содержание которых у «Жилводсервиса» просто нет, о чем той же администрации прекрасно известно. Более существенных мер для нормального функционирования Урицкого МУП «Жилводсервис» не осуществлялось.

Неудивительно, что, получив данную информацию, временный управляющий Александр Платонов заподозрил неладное. Однако, прежде чем укрепиться в своих подозрениях, он также предпринял попытку воззвать к разуму и совести районных чиновников.

Дело в том, что для полноценного водоснабжения потребителей Урицкого района МУПу необходимо произвести лицензирование имеющихся в хозяйственном ведении 56 объектов водоснабжения, а также произвести капитальные затраты для обустройства и ограждения зон санитарной охраны, их документальное оформление. Сумма для выполнения всех мероприятий составляет порядка 10 миллионов рублей. При этом процедуру наблюдения, введенную Арбитражным судом, тоже никто не отменял – и ее результатом вполне может стать банкротство жизненно важного предприятия.

Поэтому еще в мае нынешнего года временный управляющий Платонов (параллельно с руководством «Жилводсервиса) обратился к главе Урицкого района господину Тураеву с предложением организовать встречу заинтересованных сторон для выработки антикризисных мер.

Однако ответа от Тураева ни временный управляющий, ни руководитель МУПа не получили. Тогда Александр Платонов обратился с письмом к губернатору Клычкову, указав, что «со стороны администрации Урицкого района Орловской области имеет место игнорирование сложившейся ситуации с водоснабжением потребителей в районе». И при этом честно предупредил главу региона, что, «по мнению временного управляющего, у должника отсутствует возможность продолжать хозяйственную деятельность и тем более восстановить свою платежеспособность. Прекращение должником хозяйственной деятельности, которое наступит после признания должника банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства, прямо влечет за собой негативные последствия для потребителей воды в Урицком районе». И попросил Клычкова в силу его губернаторских полномочий «принять участие в разрешении сложившейся негативной ситуации при банкротстве Урицкого МУП «Жилводсервис».

Надо сказать, что «силу полномочий» Клычков применять не стал. Он не стал даже отвечать на письмо Платонова, препоручив это своему подчиненному – руководителю областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения господину Шайкину. Тот, в свою очередь, делегировал «полномочия» в решении проблемы… все тому же господину Тураеву. Правда, малость перепутал названия проблемных объектов. Итак, цитируем лаконичное письмо начальника департамента Шайкина временному управляющему МУП «Жилводсервис» Платонову:

«Департаментом… рассмотрено ваше обращение в адрес губернатора и председателя правительства Орловской области А.Е. Клычкова по вопросу оказания содействия в восстановлении финансово-экономической и производственной деятельности Урицкого МУП «Теплоэнерго» (повторим, Платонов просил помочь «Жилводсервису». – Прим. ред.). Сообщаем, что для избежания негативных последствий для потребителей воды в Урицком районе главе Урицкого района направлено рекомендательное письмо (!!! – прим. ред.) с просьбой принять участие в разрешении сложившейся ситуации».

Словом, все вернулось на круги своя…

Мы не знаем, получил ли господин Тураев рекомендательное письмо и прислушался ли к просьбе господина Шайкина. Зато нам точно известно, что временный управляющий Александр Платонов как в последнюю инстанцию обратился к прокурору Орловской области Владиславу Малкину. И на наш взгляд, совершенно правильно сделал. Ибо сегодня в Орловской области если кто и может реально применить свои полномочия, то это прокурор.

В обращении в прокуратуру, помимо всего сказанного выше, Александр Платонов привел некоторые интересные факты, которые, собственно, и заставили его заподозрить, что банкротство «Жилводсервиса» могло быть преднамеренным.

«В ходе проведения процедуры банкротства в отношении Урицкого МУП «Жилводсервис» временным управляющим был проведен анализ финансового состояния должника, — говорится в обращении к прокурору, — и подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства Урицкого муниципального унитарного предприятия «Жилводсервис», в котором временным управляющим было установлено, что причинами неплатежеспособности должника стало неисполнение обязанности налогоплательщика и налогового агента начиная с 2016 года по настоящее время.

Руководителями должника, последовательно сменявшими друг друга, в том числе и лицами, ответственными за ведение бухгалтерского учета, была выбрана стратегия, направленная на сокрытие денежных средств, за счет которых было бы возможно исполнить обязанности должника как налогоплательщика и налогового агента по оплате (осуществлению погашения задолженности) налогов, сборов, платежей во внебюджетные фонды.

Полностью прекратив операции по расчетному счету должника, оплату за потребленные услуги должник собирал посредством лиц, привлекаемых по трудовым договорам. Полученные таким образом в кассу денежные средства на расчетный счет не вносились, а тратились на хозяйственные нужды, выплату заработной платы и т.п. Как следствие: обязательства должника по налогам и сборам, а также платежи во внебюджетные фонды возрастали.

В свете сказанного вызывает сомнение достоверность бухгалтерского учета должника».

Таким образом, делает вывод временный управляющий, «действия контролировавших должника лиц (руководителей, лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета) по неисполнению обязательств перед кредиторами носили намеренный характер и были направлены на сокрытие денежных средств за счет которых имелась возможность погасить возникшие обязательства по налогам, сборам и внебюджетные фонды».

Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства Урицкого муниципального унитарного предприятия «Жилводсервис» временный управляющий Платонов направил в органы предварительного следствия для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по признакам.

Между тем, как он отмечает в своем обращении к прокурору, «вопрос, касающийся неконтролируемого наращивания кредиторской задолженности должника перед налоговым органом, причин непринятия последним действенных мер по противодействию противоправным действиям контролировавших должника лиц, остается без ответа».

«Полное попустительство должностных лиц налоговой службы в этом деле заставляет сделать вывод либо о преступной халатности, либо об их коррупционной заинтересованности», — пишет Платонов и просит прокуратуру провести проверку в отношении должностных лиц налогового органа, допустивших неконтролируемое пятикратное увеличение Урицким МУП «Жилводсервис» кредиторской задолженности по налогам и сборам и привлечь их к ответственности, а также принять меры по обязанию должностных лиц администрации Урицкого района Орловской области по обеспечению жителей района водой в случае признания судом Урицкого МУП «Жилводсервис» банкротом.

От редакции добавим, что самый показательный момент в этой истории даже не в том, как откровенно банкротили муниципальное предприятие (увы, в Орловской области это уже привычная история), а то, что о благополучии жителей орловской глубинки, которые рискуют остаться без воды, заботится не глава района Тураев и не губернатор Клычков, которые, собственно за это и получают свои зарплаты, а временный управляющий Платонов, который свою зарплату получает совсем не за это. Надеемся, что Александра Платонова поддержит прокурор Орловской области Владислав Малкин. Больше, как мы понимаем, надеяться не на кого.

Федор Крюков