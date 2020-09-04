“Стрелка” стала главным символом Орловщины

Напомним, в регионе начался проект «Карта жителя Орловской области». На днях участники проекта рассмотрели множество вариантов дизайна будущей карты. «Претендентами» были памятники, виды города, достопримечательности и пейзажи региона. В результате был выбран вариант, который понравился всем участникам рабочей группы: снятая с высоты птичьего полета «стрелка» — место слияния рек Ока и Орлик, одно из самых узнаваемых, красивых и любимых жителями мест города.

Напомним, что суть проекта «Карта жителя Орловской области» заключается в дополнении функций платежной банковской карты доступом к нефинансовым сервисам. В первое время “карта жителя” будет использоваться для зачисления социальных выплат льготным категориям граждан, а также станет транспортной картой для пассажиров, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте. В дальнейшем перечень нефинансовых сервисов может расширяться. Получить “карту жителя” можно будет в любом банке, присоединившемся к проекту, — напомнили в пресс-службе облправительства.