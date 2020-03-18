Строили мы, строили…

№10 (589) от 18 марта 2020 г.

Ровно год назад, в феврале – марте 2019 года Контрольно-счетная палата Орловской области проверила, как расходовались бюджетные средства при реконструкции моста через реку Зушу в городе Мценске. Подробности проверки недавно стали известны из отчета КСП о результатах деятельности контрольного органа, который депутатам облсовета представил руководитель палаты Иван Левин.

Сумма нарушений, выявленных в ходе реконструкции многострадального мценского моста, составила более 80 миллионов рублей.

Работы на объекте ни шатко ни валко ведутся пятый год. В 2016-2018 годах мост ремонтировала курская фирма «Строймост», а с августа 2018-го – хорошо знакомое орловчанам по проваленному ремонту моста Дружбы казанское ООО «РГС». И хотя реконструкция должна была завершиться в декабре прошлого года, по информации Ивана Левина, по состоянию на 1 января 2020 года работы были выполнены лишь наполовину (точнее, на 54%). При этом, как подчеркивает КСП, контракт в сумме 268 миллионов рублей еще в феврале 2019-го был оплачен в полном объеме.

Мост через Зушу. Ноябрь 2019 г.

Мост через Зушу. Январь 2020 г.

Заказчиком работ по реконструкции мценского моста выступало Управление ЖКХ администрации города Мценска, которое в октябре 2016 года заключило муниципальный контракт с курским ОАО «Строймост» без проведения торгов. Что интересно, еще за год до заключения контракта «Строймост» заказал проектную документацию на реконструкцию моста через Зушу, то есть, как констатировали ревизоры КСП, компания заранее рассчитывала на получение столь выгодного подряда. То есть курская фирма была уверена, что мценские власти заключат контракт именно с ней. Кто же тогда стоял у руля и распоряжался бюджетными деньгами?

Светлана Климова

Управление ЖКХ города Мценска в то время возглавляла небезызвестная Светлана Климова, впоследствии ставшая начальником УКХ города Орла и плотно занимавшаяся аналогичной реконструкцией моста Дружбы. Госпожу Климову в Орле также знают как протеже господина Волкова, который до сентября 2016 года был мэром Мценска, потом стал депутатом Орловского облсовета, а потом и руководителем Орелгосзаказчика. Кстати, удивительное совпадение: Сергей Волков возглавил Орелгосзаказчик в ноябре 2017-го, а Светлана Климова стала руководителем УКХ города Орла в декабре того же года….

Сергей Волков

К этому времени госпожа Климова как руководитель заказчика работ по реконструкции моста через Зушу успела выплатить курской фирме-подрядчику аванс в сумме более 20 миллионов рублей, который так и не был отработан. При этом, как говорится в материалах КСП, Управление ЖКХ не воспользовалось законным правом потребовать от ООО «Строймост» обеспечения исполнения контракта, в результате чего 20 бюджетных миллионов просто ушли в неизвестном направлении, и вернуть их нет никакой возможности: в январе 2019 года ООО «Строймост» признано банкротом.

Еще интереснее оказались отношения муниципального заказчика со следующим подрядчиком – ООО «РГС». Как было установлено проверкой КСП, в декабре 2018 года Управлением ЖКХ города Мценска был подписан и оплачен акт приемки выполненных работ на сумму более 35 миллионов рублей, хотя фактически работы выполнены не были. В наименовании вида работ были указаны балки железобетонных пролетных строений числом 40 штук, находившиеся в собственности подрядчика. При проверке КСП никаких балок на объекте обнаружить не удалось, более того, как выяснили аудиторы, их сметная стоимость составила не 35 миллионов, как в фальшивом акте, а чуть более 17 миллионов. Напомним, аналогичным образом представители УКХ города Орла подписывали и оплачивали акты о приемке балок на мосту Дружбы, когда самих балок в наличии не было.

Что интересно, Управление ЖКХ города Мценска в свое время заключило договор на осуществление строительного контроля за выполнением работ с КУ ОО «Орелгосзаказчик», однако этого заказчику, по-видимому, показалось мало, и Управление ЖКХ дополнительно заключило долгосрочный муниципальный контакт на те же услуги с ООО «Мостотряд-109». При этом, как выяснила КСП, данная организация и организация-подрядчик имели признаки аффилированности и даже были зарегистрированы по одному адресу. Результатом бдительного «надзора» как со стороны аффилированной фирмы, так и со стороны Орелгосзаказчика под руководством господина Волкова стал полуразрушенный мост через Зушу, окончание реконструкции которого растянулось на неопределенное время.

Словом, ситуация полностью аналогична тому, что происходило в Орле при реконструкции моста Дружбы. И даже ряд действующих лиц – тот же.

Как говорится в отчете КСП, материалы проверки были направлены в прокуратуру и следственные органы. При этом курская полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного перечисления денежных средств на счета курской фирмы-подрядчика. А вот Орловское управление Следственного комитета, похоже, никак не может решить вопрос об уголовном преследовании должностных лиц Управления ЖКХ города Мценска по тому же самому факту. Интересно, что мешает орловским следователям? Или кто?

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Внимательно изучив акт КСП о том, как расходовались денежные средства при реконструкции моста через реку Зушу в городе Мценске, я в очередной раз убедился: когда в свое время и общественники, и независимые депутаты Косогов, Коновалов, Елесин и я жёстко поставили вопрос о расторжении контракта с РГС перед муниципальными властями, мы были правы! В результате чиновники вынуждены были это сделать. Но, как видим, компанию, которая непонятно какими путями зашла в наш регион и получила многомиллионные подряды, история с мостом Дружбы в Орле ничему не научила! Как не научила и мценских чиновников. Неужели в тихом провинциальном городе Мценске никому из руководства города до этой проблемы нет дела? В свое время я пытался выяснить у главы города, что он думает по поводу реконструкции моста через зушу, я обращался к нему с депутатским запросом и получил ответ: претензий к подрядчику в лице РГС со стороны администрации города нет. Как в русской поговорке — НА НЕТ И СУДА НЕТ.

Но как тогда понимать, что работы, которые по условиям контракта должны были полностью быть сданы к 1 января 2020 года, выполнены лишь на 54%? Как понимать, что сумма по контракту в размере 268 миллионов была выплачена ещё в феврале 2019 года? Как понимать, что произведена полная оплата работ, выполненных лишь наполовину?

Сразу возникают вопросы к заказчику работ по реконструкции Мценского моста в лице управления ЖКХ г. Мценска. И к правоохранительным органам. Считаю, что следует обратить внимание на то, как получилось, что «Строймост» заказал проектную документацию задолго до того, как эта компания стала подрядчиком, причем на безальтернативной основе, то есть без торгов.

Также я буду готовить депутатский запрос в правоохранительные органы по поводу того, кто в то время руководил управлением ЖКХ г. Мценска. Я имею в виду Светлану Климову, которая в последствии «поработав» в г. Орле, оставила много вопросов к своей деятельности. До сих пор правоохранительные органы не обратили внимание и на выплату курской фирме аванса в 20 миллионов, который подрядчик так и не отработал. На каком основании госпожа Климова выплатила этот аванс? Кто ей давал указания? Насколько мне известно, Управление ЖКХ г. Мценска заключило договор с КУ ОО «Орелгосзаказчик» на осуществление технического контроля и такой же контракт — с ООО «Мостотряд -109». Что получаем: с одной стороны — Климова, перечислившая аванс в 20 миллионов и заключившая 2 контракта на осуществления строительного контроля; по другую сторону – «Орелгосзаказчик» под руководством Волкова и ООО «Мостотряд-109» с признаками аффилированности с фирмой-подрядчиком. В результате бюджет Мценска понёс потери в сумме 20 миллионов рублей, и по факту полностью оплачен контракт за заведомо не выполненные работы в сумме почти 300 миллионов. Данная ситуация заставляет задуматься о действиях некой организованной группы по уводу бюджетных денег в особо крупном размере.

Я трижды выезжал на эту стройплощадку, наблюдал, как идет стройка, и глава администрации Мценска уверял меня, что все хорошо. А что мы увидели по факту? Думаю, в этой истории должны тщательно разобраться сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области А соответствующий депутатский запрос я уже готовлю.