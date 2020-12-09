Строим на авось, развиваем вслепую

№43 (622) от 9 декабря 2020 г.

Еще в 2008 году власти Орла выделили довольно серьезную сумму на разработку генплана, в котором отражены все основные направления развития областного центра на ближайшую перспективу. Затем в 2017 году потратили чуть меньшую, но все равно очень значительную сумму на корректировку этого обширного документа. Однако обсуждение проблем нового микрорайона Зареченского показало, что все эти траты были совершенно напрасными. На заседании профильного комитета горсовета депутаты выяснили, что Орел застраивается совершенно не так, как положено по генплану, а по принципу «как бог на душу положит». Более того, зачастую застройщики, приступая к освоению новой площадки, даже не знают, сколько вообще домов туда войдет. И никто не задумывается об инфраструктуре. В итоге жители годами ходят по темным улицам, давятся в маршрутках, стоят в пробках. А самое прекрасное, что подобное «развитие» города будет продолжаться и дальше. Кстати, денег, чтобы исправить уже допущенные промахи, в бюджете муниципалитета нет. И не предвидится.

Мрак и ужас

Напомним, на сегодняшний день в Зареченском микрорайоне в утвержденном перечне автомобильных дорог значится 8 улиц общей протяженностью 6,6 км. И при этом наружное освещение имеется лишь на одной трети из построенных и действующих улиц, то есть на двух с половиной километрах! При застройке этого микрорайона застройщиком вообще не было предусмотрено обустройство линии освещения, а существующие фонари есть только во дворах, — рассказал замначальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Никита Митряев. В итоге УКХ поручено до конца года разработать сметную документацию на дооборудование оставшихся улиц фонарями. По итогам обследования станет известна и цена вопроса, а также будет подана заявка на получение денег из Дорожного фонда Орловской области. По предварительной оценке, это обойдется в сумму порядка 6-7 миллионов рублей.

Проблема, когда застройщик не может договориться с властями, очень хорошо известна и жителям других новых микрорайонов. Например, в микрорайоне Наугорском столбы освещения вдоль улицы 65-летия Победы (которую потом переименовали в улицу Героев Пожарных) поставили практически сразу же, как были заселены первые многоэтажки. И, к удивлению жителей, фонари вполне исправно работали — аж целых два раза! Первый раз их включили в 11 часов дня, когда в микрорайон приезжал Дмитрий Медведев с многочисленной свитой. Второй раз, когда по району проходила эстафета олимпийского огня. Все остальное время люди передвигались вдоль установленных, но не горящих фонарей, подсвечивая себе дорогу карманными фонариками. И это длилось не год и не два, а порядка шести лет! Шесть лет городские власти и застройщик не могли сесть за стол и договориться о передаче линии освещения с одного баланса на другой!

Идите как хотите!

Также Никита Митряев рассказал и про ситуацию с тротуарами в районе Алроса. На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) был рассмотрен вопрос о движении пешеходов в новом микрорайоне. Согласно решению, будет актуализирован существующий проект организации дорожного движения с учетом развития микрорайона за последние годы и с учетом поступивших от жителей просьб. Данным проектом предусмотрят организацию остановочных пунктов общественного транспорта (сейчас там всего три остановки), а также продумают устройство пешеходных переходов, установку знаков приоритета движения (по этому поводу также было очень много обращений жителей) и «серых заборчиков», чтобы пешеходы не перебегали улицу где попало, а доходили до перехода. Согласитесь, довольно странно сначала строить дома, и только потом думать, где же люди будут переходить дорогу, чтобы не попасть под колеса машин? Впрочем, подобная ситуация характерна не только для Зареченского микрорайона. В редакцию «Орловской среды» обращались жители Болховского микрорайона с жалобами на то, что дороги для автомобилей к новым домам сделали, а тротуары вдоль нескольких многоэтажек проложить забыли. Мамы с колясками короткими перебежками вынуждены добираться до безопасного места по проезжей части. Или месить грязь — кому как больше по душе.

Потрясающий по глупости памятник нерациональному расходованию средств остался и в новом микрорайоне Наугорский. Там сначала проложили асфальтовую дорожку, чтобы людям было удобно ходить к школе №50. А буквально на следующий год открыли новый корпус, куда и переместился главный вход. Свежую асфальтовую дорожку перегородили серым заборчиком, чтобы дети не попали под колеса авто. Кто же знал, что в этой школе откроют еще один корпус? Кто у нас в Орле умеет планировать аж на целый год вперед?

Впрочем, вернемся к выступлению Никиты Митряева. Он пояснил, что «в соответствии с порядком использования ассигнований областного Дорожного фонда выделение средств на разработку проекта организации дорожного движения не предусмотрено, в связи с чем, все, о чем говорилось выше (расстановку знаков, проектирование новых остановок, обустройство пешеходных переходов в новом микрорайоне Зареченском), необходимо делать за счет средств городского бюджета. Но средств городской казны на все не хватит ни в этом году, ни в ближайшем будущем. Хорошо, если денег хватит на то, что запланировано ранее, в Дорожном фонде», — пояснил Митряев. Думаете, в области не знают о проблемах города и поэтому упорно тратят деньги на фонтаны да на скверы? Прекрасно знают! Ведь город неоднократно выходил в область с предложением к Дорожному фонду — изменить порядок предоставления средств и добавить туда возможность финансировать работы по разработке документов планирования и разработке технической документации для выполнения работ. Своих денег у города на разработку ПСД и госэкспертизы не хватает.

Власть сама по себе, застройщик сам по себе

Ещё интереснее оказалась ситуация с землей. Помимо дефицита денежных средств при организации дорожного движения, городские власти столкнулись с такой проблемой, как разграничение земельных участков. По всему протяжению автодорог полоса отвода определена крайней кромкой тротуара, а за тротуаром – дворовая территория, что не позволяет властям обустроить остановочные пункты, потому что ширина заездного кармана должна составлять порядка 7-8 метров, и в этом случае город залезает на частную территорию. Пока по существующим земельным отметкам в программу на следующий год включено формирование остановочного пункта в районе «Ледовой арены». Но лимитов Дорожного фонда до администрации пока не доводилось, следовательно, будут ли деньги в городской казне, еще неизвестно. Городские власти просили оказать помощь в вопросах освещения и организации остановок «Орелстрой», но ответа не получили, — отметил Митряев.

Депутат Евгений Косогов предложил, чтобы подобные проекты рассматривались на комиссии с участием как представителей муниципалитета, так и застройщиков. Идеальным решением была бы застройка на принципах государственно-частного партнерства. Чтобы и городские власти сразу видели, где нужно поставить столбы, где заложить места под будущие остановки транспорта, куда нужно проложить тротуары для пешеходов. Пока же по факту город выдает разрешение на строительство и умывает руки. Застройщик свою функцию исполняет. А вот к городским властям вопросы есть. И не только у депутатов. ГИБДД также необходимо привлекать к этой работе, так как потом допущенные просчеты в расчетах исправить будет крайне сложно. Пока же создается впечатление, что город вообще не волнуют проблемы жителей новостроек. Так, микрорайон Зареченский строится уже 15 лет, и только сейчас зашла речь, что нужно подумать о дорогах, освещении и остановках.

Мы попросили прокомментировать ситуацию депутата горсовета, руководителя фракции «Справедливая Россия» Руслана Перелыгина, который не понаслышке знаком с проблемами жителей микрорайона Зареченский, именно в этом избирательном округе он выдвигался в депутаты. Он отметил, что в городе всегда существовала процедура публичных слушаний, на которых обсуждались самые важные вопросы. В том числе и организация остановок, карманов, заездов. Сейчас же власть полностью устранилась от каких-либо переговоров с жителями. Микрорайон Зареченский огромный – и строится без освещения. Нет карманов для маршруток.

— Складывается ощущение, что застройщик живет своей жизнью, а администрация города – своей жизнью. Что касается дальнейшего развития микрорайона, мы видим, что освещение появляется. Но дороги как были узкими, так и остались. Мне кажется, это недоработка властей с точки зрения взаимодействия с застройщиком. Когда они утверждают градостроительный план и эскизные проекты, надо обсуждать вопросы с застройщиком. Я думаю, что в данном случае застройщик делает все по закону. Может быть, имеет смысл передать эту зону ответственности городу, включить какой-то инструмент государственно-частного партнерства, как Евгений Косогов предлагал. Может быть, сделать совместный проект, в который будут заложены и дома, и дороги, и освещение. Нужно просто, чтобы городская власть начала думать, как в текущей ситуации исправлять транспортный коллапс в микрорайоне – утром оттуда выехать невозможно. И нужно в будущее смотреть, развивать инфраструктуру. Может быть, совместно, может быть, за счет застройщика, может быть, за счет города какие-то коммуникации подвести. Здесь должен быть диалог, и самое главное, нужно слушать людей. Проводить публичные слушания, чтобы учитывать мнение самих жителей, — отметил Руслан Перелыгин.

«Никто не предполагал…»

В работе комитета принимал участие депутат Владимир Строев, в свое время имевший самое непосредственное отношение к «Орелстрою». Более того, депутатом его выбрали в том числе и жители микрорайона Зареченский, так что с их проблемами он знаком, как никто другой. Он отметил, что в микрорайоне уже живет порядка 15 тысяч человек. Причем, зарегистрирована здесь только половина жителей – и это тоже вносит определенные корректировки.

«Никто, поверьте, при начале строительства микрорайона не предполагал, во что это выльется, что он будет таким громадным. И район будет строиться еще как минимум до 2027 года. То есть еще 7-8 лет. И то, что там введено в строй (а это порядка 50 многоквартирных домов) это, наверное, чуть больше половины всего, что там будет построено. Он выйдет из города в Орловский район, и там будет проживать порядка 25-27 тысяч человек. Когда начинали строить этот район, все думали, что это будет та же Ботаника: 15-17 МКД, одна школа, ТЦ на въезде – и на этом все закончится. Так как никто не знал, какой это будет микрорайон, наверняка была допущена ошибка: не заложили столбы освещения. Наверное, пришло время эту ошибку исправить, понять и совместными усилиями сделать район комфортным для проживания», — отметил Владимир Строев и пояснил: «Сейчас там действует временная схема транспортного обслуживания района. Это не позволяет на постоянной основе поставить остановочные павильоны. Соответственно, она будет отменена рано или поздно, когда микрорайон разовьется, и остановочные павильоны необходимы будут не в тех местах, где сейчас они временно расположены…»

Позволим себе сделать небольшое лирическое отступление и напомнить, к чему приводит такой подход к стройке «на авось», когда при существующем генплане в Орле сначала строят микрорайоны без выездов, а потом внезапно обнаруживается, что нужны дороги. Наше издание подробно писало о проблеме Болховского микрорайона, из которого сейчас есть всего один выезд. По генплану, этот микрорайон соединен с Наугорским шоссе. Однако трассу решили пустить не по тому проекту, который был заложен в генплане изначально и который показывали людям при покупке жилья, а прямо под окнами многоэтажек Наугорки. В итоге жители раскололись на два лагеря: на ярых сторонников дороги в любом месте и любой ценой и на тех, кто не хочет вырубки наугорской лесопосадки и трассы под окнами. Сейчас скандал вроде затих, но жителям никто так и не рассказал — где теперь предлагается проложить необходимую Болховскому микрорайону трассу.

Сергей Миляхин