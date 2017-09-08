Строительная компания уклонилась от уплаты налога на сумму около 8 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года руководство ООО «Строительная компания 57» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 8 миллионов рублей, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о сделках с контрагентом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 29 Янв 2018 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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