Строительная компания уклонилась от уплаты налога на сумму около 8 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года руководство ООО «Строительная компания 57» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 8 миллионов рублей, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о сделках с контрагентом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.