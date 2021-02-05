Строительство детского сада на Планерной выбивается из графика

На улице Планерной в рамках реализации нацпроекта «Демография» в июле 2021 года должен открыться детский сад на 80 мест. Однако, скорость строительства и качество работ уже неоднократно вызывали нарекания у заказчика — МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (УКС). Подрядчику ООО «АгроСтройМонтаж» регулярно направляются претензии.

В ходе последнего объезда города выяснилось, что подрядчик до сих пор не выполнил объём, запланированный до января 2021 года. “Если говорить в цифрах, перечислен аванс в размере 22 млн рублей, а выполнение на сегодня составляет около 10 млн рублей. Общая готовность объекта — всего 27%. Нам предстоит подумать, стоит ли дальше полагаться на этого подрядчика», — пояснил мэр Орла Юрий Парахин.

Несмотря на отставание, сейчас на объекте завершён монтаж фундаментных блоков здания, фундамента дымовой трубы, фундаментной плиты под котельную, плит перекрытия и перемычек ниже нулевого уровня. Возводятся кирпичные стены здания, прокладываются трубы внешнего водопровода силами МПП ВКХ «Орёлводоканал». Подрядчик приступил к устройству плит перекрытия первого этажа. Ежедневно на объекте работают 15-16 человек и две единицы техники.

Юрий Парахин напомнил, что в рамках нацпроекта «Демография» в Орле прямо сейчас строятся ещё два учреждения дошкольного образования — на ул. Ливенской и в 795-м квартале. Право на возведение обоих объектов выиграло ООО «Авилон» — подрядная организация, которая зарекомендовала себя в процессе строительства детского сада №93 в Северном районе. В 795-м квартале строительную площадку огородили забором. Бригады формируют котлован и укладывают фундамент из блоков ФБС. Контроль за работой на объекте осуществляется как кураторами УКС, так и с помощью камер видеонаблюдения. На стройке работает 6 единиц техники и 18 работников. Детский сад на ул. Ливенской находится на стадии проектирования.