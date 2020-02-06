Строительство пешеходного перехода через железную дорогу в Заводском районе Орла завершается

Железнодорожники завершают строительство пешеходного перехода через пути в Заводском районе Орла. Переход будет оборудован светозвуковой сигнализацией и выходами S-образной формы.

Выполнены работы по укладке резинокордового покрытия, сделаны накопительные площадки, установлены ограждение и знаки безопасности. Ведутся пусконаладочные работы световой и звуковой сигнализации.

Переход строится в оживленном месте города, где с одной стороны железной дороги расположен жилой массив, с другой – торговый центр. Перед тем как выйти на пути, пешеходы будут перемещаться по S-образной накопительной площадке, при этом непроизвольно смотреть по сторонам.