6 февраля 2020



Строительство пешеходного перехода через железную дорогу в Заводском районе Орла завершается

Железнодорожники завершают строительство пешеходного перехода через пути в Заводском районе Орла. Переход будет оборудован светозвуковой сигнализацией и выходами S-образной формы.

Выполнены работы по укладке резинокордового покрытия, сделаны накопительные площадки, установлены ограждение и знаки безопасности. Ведутся пусконаладочные работы световой и звуковой сигнализации.

Переход строится в оживленном месте города, где с одной стороны железной дороги расположен жилой массив, с другой – торговый центр. Перед тем как выйти на пути, пешеходы будут перемещаться по S-образной накопительной площадке, при этом непроизвольно смотреть по сторонам.

 

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Опубликовано 06 Фев 2020 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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