20 февраля 2021



Строительство временного пешеходного моста через Оку начнется на следующей неделе

Администрация Орла проинформировала о текущих работах по реконструкции Красного моста.

К настоящему времени подрядчик ООО «Ремспецмост» демонтировал около 3,5 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, 400 метров рельсовых путей, 415 метров гранитных бордюров, 13 опор освещения.

Ведётся демонтаж контактной сети. Как только этот процесс завершится, бригады ООО «Ремспецмост» приступят к сооружению пешеходного моста, который будет находиться в шестнадцати метрах от Красного.

Кран, необходимый для строительства временной переправы, уже находится на объекте.

Как оказалось, муниципальным контрактом не предусмотрена установка защитного экрана, которая не позволяла бы строительному мусору попадать в реку. Чиновники администрации г. Орла решили «заложить в объемы» расчистку реки по факту проведения работ.

 

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Опубликовано 20 Фев 2021 в 11:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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