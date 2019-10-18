Строительство Западного обхода вокруг Орла уже выбилось из графика

На заседании профильного комитета облсовета встал вопрос о судьбе инвестиционного проекта по строительству Западного обхода города Орла. Напомним, в июне 2018 года облправительством было подписано соглашение, по которому западный автодорожный объезд Орла протяжённостью 15 км планировался к открытию уже в 2021-м году. В качестве инвестора выступила ЗАО «Русская холдинговая компания».

Как пояснил замруководителя облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Алексей Васильев, сейчас ведутся предпроектные и подготовительные работы, проводятся процедуры выкупа и межевания земель. В скором времени планируется проведение публичных слушаний в Орловском и Урицком районах, территории которых будут задействованы при реализации проекта. Оценив информацию, народные избранники выразили опасение, что сроки строительства объезда могут сильно сместиться. Как ранее озвучивалось все там же, на комитетах облсовета — проект должен был быть подготовлен еще к концу 2018 года.