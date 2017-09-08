«Студенческий десант» в ЛО МВД России на станции Орел

24 января в ЛО МВД России на станции Орел прошла ежегодная Общероссийская акция «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского студенчества.

В административное здание линейного отдела были приглашены студенты выпускного курса Орловского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения им. Императора Александра I.

Начальник ЛО МВД России на станции Орел полковник полиции В.В. Волчков рассказал студентам об истории создания транспортной полиции, о структуре линейного отдела, об оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции.

Заместитель председателя Общественного совета при ЛО МВД России на станции Орел подполковник милиции в отставке В.И. Перелыгин рассказал о линейном отделе, об основных направлениях деятельности полиции, о резонансных преступлениях.

Начальник ОДН ЛО МВД России на станции Орел майор полиции Л.В. Морозова напомнила о правилах поведения и мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, об административной и уголовной ответственности.

Начальник ОРЛС ЛО МВД России на станции Орел подполковник внутренней службы В.В. Мазалов рассказал о правилах поступления в Орловский ЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, условиях обучения, социальных гарантиях для сотрудников ОВД.

Вместе с техником-криминалистом ЛО МВД России на станции Орел сержантом полиции А.Ю. Паршиным учащиеся приняли участие в проведении дактилоскопирования.

Младший инспектор по вооружению ЛО МВД России на станции Орел старший сержант внутренней службы О.И. Юдин продемонстрировал вооружение сотрудника полиции.

По завершению мероприятия был проведен товарищеский матч по волейболу между командами ЛО МВД России на станции Орел и Орловского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения им. Императора Александра I.

ЛО МВД России на станции Орел

 

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Опубликовано 25 Янв 2018 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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