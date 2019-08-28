28 августа 2019



Студент из Орла Даниил Шмыдов завоевал «бронзу» на чемпионате мира по профмастерству

Выпускник Орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов выступил в составе Национальной сборной России на Чемпионате мира по профессиональному мастерству Worldskills, который состоялся в г. Казани с 22 по 27 августа.

Свое мастерство Даниил Шмыдов показал в компетенции «Облицовка плиткой».

Под руководством мастера производственного обучения Орловского реставрационно-строительного техникума Евгении Купцовой Даниил прошел путь от победителя регионального и национальных этапов, призера чемпионата Европы до участника международного чемпионата. Сейчас он учится в Орловском государственном аграрном университете имени Н. В. Парахина по направлению подготовки «Строительство».

Отметим, что в 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях.

Сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. В общем медальном зачете национальная сборная заняла второе место. Первое место заняла сборная Китая, третье — сборная Южной Кореи.

По информации пресс-службы губернатора

 

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Опубликовано 28 Авг 2019 в 15:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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