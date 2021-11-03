3 ноября 2021



Студенты из Орла попали в финал «Кибердрома – 2021»

Команда Орловского государственного университета (ОГУ) им. И.С. Тургенева «Ракета» стала призером финала Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром – 2021».

В команду вошли студенты кафедры автоматизированных систем управления и кибернетики Даниил Падерин, Эдуард Срыбных, Дмитрий Костромин, Александр Музалевский, Владислав Анохин, Александр Лучкин, Игорь Малофеев и Дмитрий Бабенков.

Финал «Кибердрома – 2021» проходил в Геленджике. Шесть лучших российских команд, в том числе ребята из Орла, представили жюри и зрителям световое «Шоу дронов» на темы «Мой регион» и «Мое предприятие», а также решали задачи взаимодействия роя беспилотных летательных аппаратов в условиях кибератак. В небе над Геленджиком красовались световые фигуры в виде анимированной надписи «Орёл», изображения Тургеневского дуба и салюта. В результате упорной борьбы команда «Ракета» заняла 3-е место, — сообщает пресс-служба городской администрации.

«Было невероятно интересно принимать участие в этом проекте! В 2019 году нам принесли этих дронов и сказали, что скоро мы будем разбираться в них и писать примитивные программы – и вот мы уже обучаем нейросеть, а дроны сами принимают решения о дальнейших действиях. Это бесценный опыт, который дал как много новых знаний и расширил кругозор, так и подарил новые знакомства с людьми, которые тоже заинтересованы в данной теме», — поделился участник команды «Ракета» Дмитрий Костромин.

 

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Опубликовано 03 Ноя 2021 в 14:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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