Ступеньки на входе в школу №13 починили с помощью б/у ДСП

Снимки ступенек на входе в школу №13 города Орла опубликовали родители учеников, которые посещают это учебное заведение. Судя по фотографиям, в качестве стройматериала использованы листы ДСП, которые до этого были частями школьной мебели (видны отверстия для крепежа петель, просверленные под шканты и т. п.)

Родители не собираются куда-либо жаловаться, так как понятно, что руководство учебного заведения пошло на такой шаг не от хорошей жизни. Не отремонтировать ступеньки также директор не мог, так как если ребенок получит травму на разбитых порожках — последуют очень жесткие санкции.

Фото из соцсети «Фейсбук»

 

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Опубликовано 21 Мар 2017 в 12:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 35

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