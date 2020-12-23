«Стыдно за всё это…»

№45 (624) от 23 декабря 2020 г.

В Советском районном суде г. Орла рассматривается иск многодетного отца Вадима Полехина к и.о. главы администрации г. Орла Олегу Минкину о признании недействительным акта об отобрании ребенка. Полехин требует вернуть 12-летнего сына в семью. Постановление было принято 26 октября 2020 года, мальчика изъяли из семьи на основании статьи 77 Семейного Кодекса РФ («Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью»). По информации пресс-службы Орловского областного суда, в настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв, судебное разбирательство находится на стадии судебного следствия. Опрошен ряд свидетелей.

Напомним, 12-летнего Ваню органы опеки изъяли из семьи после того, как его бабушка сообщила об избиении ребенка нетрезвым отцом. Было возбуждено уголовное дело, администрация г. Орла издала постановление об изъятии Вани из семьи и помещении его в медцентр. Бабушка ребенка призналась, что оговорила сына после семейного скандала — у нее якобы сдали нервы, что неудивительно: после смерти мамы четверых детей и судов за право на квартиру от государства, семья давно живет, как на пороховой бочке. Однако ребенок уже был помещен в медцентр, а затем в психиатрическую больницу. Отец мальчика Вадим Полехин не видел сына почти два месяца: Ваню закрыли в психбольнице, не давали телефон, и он не мог позвонить домой. Чем его там «лечили» — неизвестно. После того, как о произошедшем сообщил федеральный телеканал НТВ, мальчика перевели в Мценский детский дом для детей с умственно-физическими недостатками. Сотрудники детдома сжалились над отцом и бабушкой и позволили им увидеться с Ваней.

Ваня общается с родными через окошко

Журналист НТВ Ольга Чернова показала эту встречу: исхудавший ребенок с трясущимися руками, едва не плача, спрашивал папу, когда он его заберет и говорил, как любит его. Ваня рассказал, что в психбольнице «ругались матом» и давали ему подписывать какие-то документы.

— Они давали подписывать документы, они говорили: «Тебя папа бьет?» А я говорю: «Нет», — рассказал ребенок.

— Ты читал, что ты подписывал? — спросил у сына Вадим Полехин.

— Нет.

— А они что тебе сказали, подписываешь ты что?

— Протокол какой-то…

Сейчас полиция расследует уголовное дело о нанесении ребенку побоев, в свою очередь, проверки по факту насильственного изъятия ребенка из семьи проводят Следственный комитет и прокуратура.

Ситуацию прокомментировала старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова:

— В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка законности действий должностных лиц органов опеки и проверено соблюдение законодательства в сфере профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему.

Напомним, череда несчастий преследует семью Полехиных не первый год. В 2011 году орловские чиновники пообещали им квартиру от государства, но обманули, жилья пришлось добиваться через суд. Сложно представить, через что пришлось пройти Наталье Полехиной – ныне покойной, но Вадим Полехин рассказывал, что после каждого визита к чиновникам она приходила домой и плакала. У женщины, которая никогда ничем серьезным не болела, диагностировали язву желудка. Вадим Полехин убежден, что болезнь возникла на нервной почве. И эта болезнь убила Наталью: в один из дней у женщины открылось внутреннее кровотечение. Спасти ее не смогли. Дети остались без мамы, Вадим один воспитывает четверых детей.

Вадим Полехин и его дети

Жильё в поселке Знаменка им все же дали – в 2016 году. Вадим рассказывал, что квартира в бывшем общежитии дорожников оказалась непригодной для проживания, и теперь уже он настойчиво добивался, чтобы её капитально отремонтировали. Полехину отказывали, он стоял на своем, об этом писали журналисты, многодетного отца поддержал телеканал НТВ. Стоит ли говорить, какое раздражение Полехин вызывал у «ответственных лиц»? «Зарвавшегося» многодетного отца даже хотели «успокоить»: по анонимному доносу в дом, где он проживал со своими детьми, приходила комиссия, чиновники пытались выяснить, не является ли Полехин… наркоманом. Придраться оказалось не к чему: к сожалению «комиссии», у Полехиных все оказалось в порядке: в доме была чистота, дети накормлены и всем довольны. Вадим добился, чтобы квартиру отремонтировали, ему удалось продать её и купить новое жильё — в городе, рядом со школой, куда ходят дети. Теперь уже ремонт требуется новой квартире, и Полехин пытается справиться с этим своими силами: он много работает и откладывает деньги на ремонт и мебель. Пока идет ремонт, семья живет в однокомнатной квартире, и это может стать одним из поводов для лишения отца родительских прав в отношении старшего сына Вани.

Как сообщает директор филиала НТВ в г. Воронеже Ольга Чернова на своей странице в соцсети ВКонтакте, «одна из причин, по которой органы опеки хотят лишить Вадима Полехина родительских прав на старшего сына, — это то, что в четырехкомнатной квартире (он купил ее этой осенью) не сделан ремонт, и дети вынуждены ютиться в однушке у бабушки, у них нет отдельных кроватей, и они вместе спят на раскладном диване, не имеют письменных столов и делают уроки на кухне. Многодетный отец пытался объяснить чиновникам, что отремонтирует жилье, но не сможет это сделать быстро, он не зарабатывает сотни тысяч, он простой таксист. Но опека это ставит ему в вину».

Журналист объявила сбор средств, чтобы помочь Вадиму Полехину и лишить опеку возможности отобрать ребенка, больного ДЦП, у отца, который поставил его на ноги. Отозвались десятки людей — из Орла, Воронежа, среди них есть и предприниматели, и простые граждане. Полехин был против сбора денег, но журналист убедила его, что это единственно возможная защита в его ситуации. Ольга Чернова ежедневно публикует информацию о поступивших средствах, деньги будут направлены на ремонт пола, покупку обоев и мебели. До известных событий Вадим успел «оплатить» потолок и заказать кухню.

Думаем, нашим читателям стоит знать, какие комментарии оставляют люди к сюжетам НТВ о семье Полехиных на странице Ольги Черновой Вк:

— Браво социальной службе, одни бумажки для отчёта и никаких реальных действий на благо семьи. В страшное, бездушное время живем, гнать надо с мест насиженных, а то совесть совсем потеряли за этими бумажками. А вам, Ольга, и всей съёмочной группе спасибо за доброе сердце, отзывчивость.

— Мы не очень близко, но знаем эту семью, видели неоднократно и Ваню, и остальных детей, и бабушку с папой очень часто! С бабушкой иногда ссоры у них случаются, но потом они все равно все вместе! Папа для всех ребятишек очень старается, очень ими дорожит, очень много работает! Рассказывал нам с мужем, как очень тоскует по супруге. Моя дочка рассказывала, как Ваня даже за неё заступился, гуляли он и его брат вместе в одном дворе с остальными ребятами. И, кстати, все дети из этой семьи очень дружные! Однозначно Ване нужно вернуться домой!!! На каком основании его забрали?! Лучше, чем дома, в семье, не может быть! Нельзя разлучать Ваню с родными!!!

— Я не знакома лично с этими людьми, папа с мальчиком часто заходили в магазин, где я работаю, так вот я поражалась всегда его терпению, отец с большой буквы, он глаз с него не сводит, была ситуация, мальчонка отошёл в сторону, а отец, видать, подумал, что он из магазина вышел, вы бы видели эту панику в глазах… Всем бы детям таких отцов.

Очень хочется верить, что семья воссоединится.

— Да как же так… Несчастного они делают ещё более несчастным. Какой-то ужас….

— Ольга, спасибо Вам за сюжеты, вы поднимаете по-настоящему острые и важные темы, не про «сказочное» благополучие, а про жизнь, которая так порой несправедлива. Сил Вам и здоровья в будущем году! Данная ситуация просто из ряда вон, сколько семей, где условия еще хуже, где родители и пьют, и дерутся, и детей не изымают, а этот отец уже все пороги обил, кричит о помощи, верните ребенка, ребенок плачет, хочет домой, а нет. Какие крайности, вседозволенность. Скорейшего и благополучного разрешения. И, если есть проблемы в семье, их надо не усугублять, а решить попробовать, помочь материально, а не загонять детей и родителей в еще большую безысходность.

— Эту душераздирающую историю необходимо отправить на пресс-конференцию Путину!

— Значит, что я вам скажу, прямиком к губернатору идти нужно. Он мужик порядочный, поможет.

Вот что ответила Ольга Чернова по поводу «помощи» губернатора:

— Направим ему сегодня обращение. Но, судя по тому, что областной департамент соцзащиты даёт отписки и даже не пытается разобраться, то докладывать они ему будут о ситуации, а значит на помощь рассчитывать не приходится.

Как вы можете догадаться, после упоминаний о губернаторе и Путине, подала голос… госпожа Гаврилина — руководитель областного департамента соцзащиты. Ну как подала? «Кинула» ссылку на официальный Портал Орловской области, где, по её мнению, размещена исчерпывающая информация по поводу инцидента с Полехиными: «В соответствии с постановлением администрации города Орла об отобрании ребенка несовершеннолетний Полехин Иван приобрел статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, и временно был помещен в инфекционное отделение БУЗ ОО «НКМЦ им. З. И. Круглой».

В дальнейшем ребенок был госпитализирован для прохождения стационарного лечения в БУЗ ОО «ООПБ» на основании медицинских показаний, а после прохождения лечения направлен под надзор в бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области.

В настоящее время все стационарные учреждения социальной защиты и здравоохранения работают в закрытом режиме в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Сотрудники органа опеки и попечительства администрации города Орла действовали в рамках законодательства Российской Федерации и исключительно в целях защиты прав несовершеннолетнего».

Комментарии пользователей соцсети не заставили себя ждать:

— Ирина, нам тоже очень интересно услышать или прочитать, но не отписки, которые вы тут даёте, а ответы на очевидные вопросы: зачем так поступаете с семьей? С ребенком, которому нужна любовь отца, братьев и сестер? Стыдно за все это. За вашу работу стыдно.

— Сейчас правоохранительные органы разбираются с ситуацией и дадут действиям отца объективную оценку. Все почему-то смотрят на ситуацию только с одной стороны. То, как преподнесено в СМИ. Однако не всё в этой ситуации на самом деле так, как преподносится, — прокомментировал Ирина Гаврилина.

— Ирина, мы очень хотели показать все стороны, но увы… чиновники закрылись, — парировала Чернова. — Что мешало дать полноценный комментарий на наш запрос во время и первого, и второго репортажей? Уверена, что суд и правоохранительные органы дадут объективную оценку действиям должностных лиц, нарушивших права ребёнка. Мы направили вам официальный запрос. Надеемся, что получим оперативный ответ, так как это касается здоровья и жизни ребёнка!!! Также обратились к губернатору Орловской области.

— Было сообщение от бабушки ребенка о неадекватном поведении отца в отношении сына, — информировала Гаврилина. — Соответственно в данный момент правоохранительные органы занимаются данной ситуацией. И будет дана оценка действиям отца.

— Ирина, бабушка уже официально призналась, что оговорила сына! Прошу вас встретиться с многодетным отцом и лично вникнуть в эту ситуацию! Семье нужна помощь! (Чернова).

— Ольга, запрос получили. Будем делать всё необходимое в интересах ребёнка. (Гаврилина).

Ольга Чернова рассказала «ОС», что ей приходят сообщения от неизвестных людей, называющих себя «анонимами» и пишущих гадости о Полехине. Как только журналист просит этих людей назвать себя, оставить свои контактные данные, чтобы проверить информацию, анонимы блокируют её, иными словами, просто «испаряются». Кто эти люди и в чьих интересах действуют? Ответ на поверхности. Страшно не то, что они лгут анонимно, а то, что эти люди (с трудом поворачивается язык назвать их людьми) переворачивают все с ног на голову, и, возможно, завтра они будут лгать уже под своими именами — в суде, СК или прокуратуре – ради того, чтобы сохранить свои должности.

Мы же в любом случае будем надеяться, что правоохранительные органы, прокуратура и суд детально разберутся в этой ситуации и защитят маленького Ваню.

Наталья Зарубина

Информация к размышлению:

В октябре 2019 года в Орловской области произошел аналогичный инцидент, только с обратным знаком. Когда ребенка-инвалида надо было забрать из неблагополучной семьи, органы соцзащиты и Ирина Гаврилина, в частности, деятельно этому сопротивлялись.

Вот что писала по этому поводу «Орловская среда»:

«На прошлой неделе орловских журналистов пригласили на брифинг в областную администрацию, что в последнее время происходит достаточно редко. Повод был серьезный: целая команда чиновников собралась, чтобы прояснить жуткую ситуацию, недавно получившую огласку в орловских и федеральных СМИ. Речь идет о девочке-инвалиде, в начале октября попавшей в детскую областную больницу. Ребенок, которого вместе с двумя другими малолетними детьми сотрудники полиции изъяли у нетрезвой матери, находившейся в алкоголическом притоне в одной из деревень Дмитровского района, находился в истощенном состоянии. Девочка выла, бросалась на еду, пряталась от людей. Появились также подозрения, что ребенок мог подвергаться сексуальному насилию.

Вот как прокомментировала эту ситуацию Ирина Гаврилина:

Эта семья не являлась семьей, злоупотребляющей спиртными напитками… Сейчас подвергаются сомнению наши слова о том, что это была нормальная семья. Она с 2008 года получала все виды пособий, и все понимали, что какого-то экстренного вмешательства – не было причин для этого. Далее говорилось о том, что снимали жилой дом (речь идет о видео, сделанных журналистами некоторых изданий. – Прим. ред.), и что там были разбросаны вещи. Вы представьте, восемь детей… У нас зачастую один ребенок дома живет – он прошел и все бросил. То есть это абсолютно нормальная житейская ситуация… Вы поймите, мы не идеализируем ситуацию, мы хотим ее максимально объективно отразить. То, что это подвергается сомнению, это как бы другой вопрос. Но реально, действительно, для такого количества детей – это очень благополучная, нормальная ситуация. Все было в достатке, все было как положено».

Так, по мнению, орловских чиновников живет «благополучная» семья…(фото из двора дома, где жила девочка-маугли, 2019 г.)

…А так – неблагополучная (фото квартиры, где живет семья Полехиных, 2020 г.)

Ситуацию прокомментировал уполномоченый по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский:

— После факта отобрания у многодетного отца ребенка, страдающего ДЦП, мной инициирована проверка.

12-летний мальчик был отобран органами опеки и попечительства у отца в связи с нанесением ему травм.

Для всестороннего анализа сложившейся ситуации и проверки действий (бездействий) сотрудников органов опеки и попечительства, в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетнего при уполномоченном по правам ребенка создана рабочая экспертная группа, по итогам которой будет дана оценка действиям всех органов профилактики.

Стоит отметить, что, к сожалению, встречаются факты манипулирования детьми со стороны взрослых или когда дети являются заложниками семейных конфликтов. В данных ситуациях не стоит принимать скоропалительных решений, необходимо детально и всесторонне разбираться, и прежде всего думать о ребёнке, о его переживаниях и здоровье.

В настоящее время угрозы жизни и здоровью Ивану П. нет. Он находится в Детском доме-интернате для детей с умственно-физическими недостатками в безопасных условиях, активный и общительный, в чем я лично убедился при встрече. По заключению детского психолога, мальчик эмоционально устойчив, охотно идёт на контакт. В доме-интернате созданы все условия для получения качественной медицинской и психологической помощи, образовательных услуг. Иван может пользоваться телефоном, есть все координаты служб помощи и поддержки, он всегда может связаться с родственниками.

Сейчас ведется активная работа правоохранительными и надзорными органами по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего. Все обстоятельства дела будут рассмотрены в суде.

Безусловно, воспитывать детей одиноким отцам сложно, особенно если семьи — многодетные. В настоящее время в России запущена благотворительная программа помощи отцам-одиночкам «Ты не один». Ее реализуют Совет отцов при федеральном детском омбудсмене А.Ю. Кузнецовой и Фонд поддержки ответственного отцовства «Истоки».

Проводником этой программы у нас в регионе является Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Орловской области. Мы сделаем всё, чтобы семья отца Вадима П., оказавшаяся в кризисной ситуации, получила эту поддержку, в том числе и финансовую.

Для желающих помочь семье Полехиных в ремонте квартиры и приобретении мебели для детей журналист телеканала НТВ Ольга Чернова сообщает:

«Карта Сбербанка многодетного отца — Вадим Борисович П. — привязана к его телефону 89538161915».