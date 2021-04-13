13 апреля 2021



СУ СК по Орловской области направило в суд 20 томов уголовного дела

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей города Орла, которые, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

Следствием установлено, что обвиняемые с 01 октября 2018 года по 11 апреля 2020 года в Орле и Мценске подыскали помещения для незаконного проведения азартных игр, где проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в виде многофункциональных терминалов, оборудованных электронно-вычислительными машинами,  самостоятельно установили в них программное обеспечение, позволяющее осуществлять азартную игру пользователей, вне установленной игорной зоны.

От незаконной игорной деятельности организованная  преступная группа извлекла доход в сумме не менее 89 800 рублей.

В ходе расследования дела допрошены свыше 50 свидетелей, проведено более 60 осмотров предметов и документов, 32 компьютерно-технических и фоноскопических судебных экспертиз по изъятому игровому оборудованию и аудиозаписям, семь обысков и выемок. Объем уголовного дела составил 20 томов.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 13 Апр 2021 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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