СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

Предварительно установлено, что с мая 2013 года по март 2016 года неустановленные на данный момент следствием лица, действуя в интересах торговой компании, с целью имитации сделок с двумя ООО осуществляли фиктивный документооборот.

Ложные сведения о сумме налоговых вычетов по фиктивным хозяйственным взаимоотношениям на общую сумму более 13 миллионов рублей злоумышленники необоснованно включили в налоговые декларации, тем самым торговая компания уклонилась от уплаты НДС — налога на добавленную стоимость.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 04 Окт 2017 в 14:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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