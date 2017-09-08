СУ СК России по Орловской области просит оценить эффективность его работы по заявлениям о невыплате зарплаты

За истекший период 2017 года следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено 21 уголовное дело о невыплате заработной платы.

Всего в производстве было 39 уголовных дел этой категории. Окончено производством 28 уголовных дел. В ходе процессуальных проверок и предварительного следствия возмещен ущерб на сумму более 43 миллионов рублей.

Следственному управлению важно знать объективное мнение жителей Орловской области, особенно тех, кто столкнулся с проблемой невыплаты заработной платы, относительно эффективности работы регионального СУ СК России в этом направлении.

Поэтому СУ СК предлагает гражданам принять участие в опросе на сайте следственного управления.