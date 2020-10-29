СУ СК: «Выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности директора «СШОР «Русичи»

В ходе расследования уголовного дела коррупционной направленности в отношении директора БУ ОО «СШОР «Русичи» Бориса Л. выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности и дополнительно возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, директор «СШОР «Русичи», используя свое служебное положение и должностные полномочия, вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, с 2018 года по 2019 год похитил денежные средства, принадлежащие БУ ОО «СШОР «Русичи» на общую сумму более 198 тысяч рублей, путем создания фиктивных спортивных групп.

Напомним, что ранее следствием сообщалось о расследовании в отношении Люблинского уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Таким же способом с февраля 2016 года по август 2020 года он похитил денежные средства БУ ОО «СШОР «Русичи» на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Кроме того, имея договоренность с подчиненным сотрудником о повышении премиальных выплат, получил от него взятку в сумме 41 тысячи 500 рублей.

Расследование уголовных дел осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, информирует СУ СК.