Суд наказал компанию, навязавшую замену исправного счётчика

Сама история произошла еще летом 2018 года. Как рассказали в пресс-службе «Орловского энергосбыта», представитель ООО «ЭнергоУчет» убедил пожилую жительницу Орла в необходимости замены прибора учёта электроэнергии. Якобы у старого счетчика истёк межповерочный интервал, и теперь женщине придется платить за электроэнергию с повышающим коэффициентом. Орловчанка согласилась на замену счётчика. Услуга обошлась ей в 3800 рублей. Позже, изучив квитанцию за электроэнергию, женщина выяснила, что межповерочный интервал её прежнего счётчика истекал только в 2020 году, то есть она могла пользоваться прибором ещё два года.

Поняв, что её ввели в заблуждение, орловчанка обратилась в ООО «ЭнергоУчет» с просьбой вернуть деньги за ненужную услугу, но получила письменный отказ. Тогда потребительница написала заявление в мировой суд. В обращении орловчанка также указала, что счётчик был установлен сотрудником «ЭнергоУчета» с нарушением «Правил устройства электроустановок»: как показала проверка инженера-инспектора сетевой компании, прибор учёта был не жестко закреплен на стене, а также не введен в эксплуатацию.

Мировой суд постановил расторгнуть договор между орловчанкой и ООО «ЭнергоУчет», так как закон не допускает понуждения к заключению договора (п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ), а сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ). Суд также обязал ООО «ЭнергоУчет» вернуть потребительнице за товар 3800 рублей, компенсировать ей моральный ущерб с размере 2000 рублей и выплатить штраф в размере 2900 рублей. ООО «ЭнергоУчет» пыталось обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, но в апреле 2019 года Железнодорожный районный суд города Орла оставил его без изменений.

«Орловский энергосбыт» неоднократно предупреждал жителей о недобросовестных компаниях, которые вынуждают граждан втридорога менять исправные счётчики электроэнергии. Для того, чтобы вам не пришлось судиться, как пострадавшей жительнице Орла, используйте следующий алгоритм действий.

1. Проверьте и по возможности сфотографируйте документы пришедших.

2. Не подпускайте пришедших к прибору учёта – они могут сорвать или повредить контрольные пломбы.

3. Уточните причину, по которой вам необходимо заменить прибор учёта (не соответствует классу точности, истёк межповерочный интервал и др.)

4. Не верьте на слово, что вам необходимо менять прибор учёта. Проверьте следующие характеристики своего счётчика:

— межповерочный интервал (дата следующей поверки прибора учёта указана в квитанции за соответствующую коммунальную услугу. Также дату поверки можно вычислить с помощью паспорта счётчика – там указан год выпуска и межповерочный интервал. Например, Ваш счётчик выпущен в 2010 году, а межповерочный интервал равен 16 годам, значит, межповерочный интервал истечёт в 2026 году, до 2026 года менять ваш счетчик НЕ НУЖНО).

— класс точности (к эксплуатации допускаются приборы с классом точности не ниже 2.0 (2.5 – непригоден; 2.0, 1.0 и т.д. – пригодны к эксплуатации, менять такие счётчики НЕ НУЖНО. Информация о классе точности размещена на корпусе счётчика, а также есть в паспорте прибора учёта).

ЕСЛИ ЭТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПОРЯДКЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ ПЛОМБЫ НЕ НАРУШЕНЫ И НЕТ ВИДИМЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ – ЗАМЕНА СЧЁТЧИКА ВАМ НЕ НУЖНА. МОЖЕТЕ СМЕЛО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УСЛУГИ, КОТОРУЮ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ.

В случае возникновения сомнений, вы можете обратиться за консультацией в контактный центр Орловского энергосбыта по телефонам 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области).