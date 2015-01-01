Суд не нашел в действиях пенсионера из Орла Андрея Неврова состава административного правонарушения

Днем 7 декабря житель Орла Андрей Невров прошел по ул. Максима Горького в Орле через площадь Ленина к дому № 1, неся на плече гроб, на котором было написано: «Ум, честь, совесть Потомского». Затем, как следует из протокола об административном правонарушении, «находясь в общественном месте по адресу: г. Орел, пл. Ленина около д. 1 демонстрировал гроб, то есть предмет религиозного культа, на который было нанесено изображение шестиконечного христианского креста и надпись (буквы, вырезанные из белой бумаги)».

В отношении Неврова был составлен протокол об административном правонарушении. По мнению сотрудников полиции, Андрей Невров совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение). Материалы были переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 3 Советского района г. Орла.

Объективная сторона правонарушения (обязательный элемент состава правонарушения), предусмотренного в ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, заключается в совершении одного из следующих публично совершаемых действий: осквернение почитаемых гражданами предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики и атрибутики (циничное поругание, унижение, опорочивание, издевательство над принципами индивидуальной и общественной нравственности). Согласно Толковому словарю Ожегова С.И., осквернить — делать неподобающим, подвергнуть поруганию, унизительным образом поступить с чем-нибудь, отнестись к чему-нибудь (высокому, достойному, чистому); замарать, запятнать чем-нибудь, опозорить, опорочить.

Объектами (предметами) указанных правонарушающих действий могут являться религиозная или богослужебная литература, предметы религиозного почитания, знаки или эмблемы мировоззренческой символики и атрибутики (в частности, религиозные книги, иконы, православный или католический крест, мусульманский полумесяц, звезда Давида, церковная утварь, также знаки нерелигиозного характера, выражающие идейные позиции их носителей и почитателей — красная пятиконечная (красноармейская) звезда, голубь мира и т.п.).

Формы такого осквернения в отношении объектов (предметов) религиозного почитания могут быть достаточно разнообразными: словами (устно или письменно), путем насмешек, жестами, демонстрации всякого рода антирелигиозных материалов во время исповеди, путем совершения хулиганских надписей, видоизменения или придания им непристойного вида).

По результатам рассмотрения дела, судья пришел к выводу, что в действиях Андрея Неврова отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ, и на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производству по делу в отношении орловца прекратил.

Постановление мирового судьи не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса в течение 10 суток с момента вручения им копии мотивированного постановления.

По информации Советского районного суда г. Орла