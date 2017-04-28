Суд обязал администрацию Орла согласовать митинг на Лесоторговой

8 сентября 2017 года в 18.30 на ул. Городская, д.64д (на парковке перед торговым комплексом «Эстетика интерьера») состоится митинг: «Потомского в отставку!». Организатор митинга — депутат горсовета Сергей Елесин.

Напомним, 6 сентября Советский районный суд г. Орла признал отказ администрации г. Орла в проведении 08 сентября 2017 года публичного мероприятия – митинга незаконным. Суд обязал администрацию г.Орла обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия.

В связи с тем, что проведение публичного мероприятия запланировано на 8 сентября 2017 г., решение суда обращено к немедленному исполнению, сообщается на сайте суда.

Напомним, ранее Сегей Елесин обратился в Советский районный суд г. Орла с административным исковым заявлением к администрации г. Орла о признании незаконным повторного отказа в проведении митинга по адресу: г. Орел, ул. Городская, д. 64д на площадке перед торговым комплексом «Эстетика интерьера» и обязании администрации г. Орла согласовать данное публичное мероприятие.

28 августа 2017 года заместитель главы администрации г. Орла Сергей Мерзликин отказал в проведении данного публичного мероприятия на площадке перед торговым комплексом «Эстетика интерьера», поскольку в данном районе проходит газопровод среднего давления. Организатору митинга предложили провести митинг в районе завода «Химмаш».

Отказ администрации г. Орла в проведении 08 сентября 2017 года митинга по адресу: г. Орел, ул. Городская, д. 64д решением Советского районного суда г. Орла от 04.09.2017 был признан незаконным.

04 сентября 2017 года администрация города вновь отказала Сергею Елесину в согласовании данного публичного мероприятия в указанном месте в связи с тем, что в непосредственной близости располагается автозаправочная станция. Вновь было предложено провести митинг на территории мемориального комплекса в районе завода «Химмаш».

Повторный отказ администрации г.Орла в согласовании проведения митинга также признан незаконным.