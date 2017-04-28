Суд обязал администрацию Орла согласовать митинг на Лесоторговой

8 сентября 2017 года в 18.30 на ул. Городская, д.64д (на парковке перед торговым комплексом «Эстетика интерьера») состоится митинг: «Потомского в отставку!». Организатор митинга — депутат горсовета Сергей Елесин.

Напомним, 6 сентября Советский районный суд г. Орла признал отказ  администрации г. Орла в проведении 08 сентября 2017 года публичного мероприятия – митинга незаконным. Суд обязал администрацию г.Орла обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия.

В связи с тем, что проведение публичного мероприятия запланировано на     8 сентября 2017 г., решение суда обращено к немедленному исполнению, сообщается на сайте суда.

Напомним, ранее Сегей Елесин обратился в Советский районный суд г. Орла с административным исковым заявлением к администрации г. Орла о признании незаконным повторного отказа в проведении митинга по адресу: г. Орел, ул. Городская, д. 64д  на площадке перед торговым комплексом «Эстетика интерьера» и обязании администрации г. Орла согласовать данное публичное мероприятие.

28 августа 2017 года заместитель главы администрации г. Орла Сергей Мерзликин отказал в проведении данного публичного мероприятия на площадке перед торговым комплексом «Эстетика интерьера», поскольку в данном  районе проходит газопровод среднего давления. Организатору митинга предложили провести митинг в районе завода «Химмаш».

Отказ  администрации г. Орла в проведении 08 сентября 2017 года митинга по адресу: г. Орел, ул. Городская, д. 64д решением Советского районного суда г. Орла  от 04.09.2017  был признан незаконным.

04 сентября 2017 года администрация города  вновь отказала Сергею Елесину в согласовании данного публичного мероприятия в указанном месте в связи с  тем, что в непосредственной близости располагается автозаправочная станция. Вновь было предложено провести митинг на территории мемориального комплекса в районе завода «Химмаш».

Повторный отказ администрации г.Орла в согласовании проведения митинга также признан незаконным.

 

За сутки в Орловской области сгорели три автомобиля
В Орловской области назовут «Ученика года — 2016»
С начала года ученики орловской школы искусств им. Кабалевского стали победителями и призерами трех ...
Опубликовано 07 Сен 2017 в 12:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"