Суд обязал администрацию поселка Нарышкино ликвидировать незаконную свалку

Удовлетворен иск Урицкой межрайонной прокуратуры в защиту экологических прав граждан.

Установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией пгт Нарышкино района не принимались меры к ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов, образовавшейся вблизи съезда с улицы Зеленый Ров.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации пгт Нарышкино ликвидировать несанкционированную свалку.

Требования ведомства удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.