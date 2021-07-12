12 июля 2021



Суд обязал администрацию поселка Нарышкино ликвидировать незаконную свалку

Удовлетворен иск Урицкой межрайонной прокуратуры в защиту экологических прав граждан.

Установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды»,  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией пгт Нарышкино района не принимались меры к ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов, образовавшейся вблизи съезда с улицы Зеленый Ров.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации пгт Нарышкино ликвидировать несанкционированную свалку.

Требования ведомства удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 12 Июл 2021 в 16:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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