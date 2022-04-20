Суд обязал чиновников обеспечить инфраструктурой земельные участки для многодетных в Покровском районе

Прокуратура Покровского района провела проверку исполнения требований федерального законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям.

Установлено, что администрацией Покровского района утвержден перечень земельных участков для предоставления в собственность льготным категориям граждан.

На момент проведения проверки в реестре-перечне значились 33 земельных участка, которые еще не предоставлены гражданам.

Однако поставленные на кадастровый учет земельные участки, предназначенные для многодетных семей, в нарушение требований закона не обеспечены транспортной и коммунальной инфраструктурой в сфере газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, на учете значатся 46 многодетных семей, желающих получить в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, то есть требуется еще 13 сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям.

По фактам нарушений прокуратура района направила в суд административное исковое заявление к администрации района, правительству области об обязании проведения работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков и проведения работ по обеспечению инфраструктурой сформированных земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям.

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и удовлетворил требования прокурора.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.