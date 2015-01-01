Суд обязал орловский Облэконадзор взять памятники природы под охрану

Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что должностными лицами облуправления экологической безопасности надлежащим образом не исполняются возложенные полномочия по управлению и обеспечению контроля и охраны в отношении 13 памятников природы.

Так, границы памятников природы регионального значения не уточнены, паспорта на памятники природы не оформлены, меры по инвентаризации их территорий, разработке и утверждению паспортов, передаче памятников природы под охрану с оформлением охранного обязательства не приняты.

С целью устранения выявленных нарушений Орловский природоохранный межрайонный прокурор внес руководителю Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области представление, но его требования фактически исполнены не были. Тогда прокурор обратился в суд с административным иском и суд требования прокурора удовлетворил – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Теперь Облэконадзору все же придется взять памятники природы под охрану.