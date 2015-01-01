Суд обязал правительство Орловской области и администрацию Троснянского района отремонтировать сельскую дорогу и плотину

Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Троснянского района по коллективному обращению жителей д. Нижняя Морозиха Троснянского района.

Установлено, что гидротехническое сооружение — земляная плотина, расположенная на реке Тросна вблизи д. Нижняя Морозиха, и проходящая по ней автомобильная дорога находятся в ненадлежащем состоянии. Администрацией района меры по восстановлению плотины и дороги не предпринимаются.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании администрации Троснянского района обеспечить надлежащее техническое состояние указанной автомобильной дороги и о возложении на правительство Орловской области обязанности по проведению капитального ремонта плотины.

Суд требования прокурора удовлетворил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.