Суд обязал правительство Орловской области и администрацию Троснянского района отремонтировать сельскую дорогу и плотину

Основанием для обращения в  суд послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Троснянского района по коллективному обращению жителей д. Нижняя Морозиха Троснянского района.

Установлено, что гидротехническое сооружение — земляная плотина, расположенная на реке Тросна вблизи д. Нижняя Морозиха, и проходящая по ней автомобильная дорога находятся в ненадлежащем состоянии. Администрацией района меры по восстановлению плотины  и дороги не предпринимаются.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании администрации Троснянского района обеспечить надлежащее техническое состояние указанной автомобильной дороги и о возложении на правительство Орловской области обязанности по проведению капитального ремонта плотины.

Суд требования  прокурора удовлетворил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

 

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Опубликовано 23 Янв 2017 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 44

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