17 июля 2020



Суд обязал управляющую компанию поставлять жильцам чистую воду, а не мутную жижу

Многолетняя история с мутной водой, которая льется из кранов жителей микрорайона Наугорский, может сдвинуться с мертвой точки. Суд обязал в течение двух месяцев УК «Эксплуатация жилья» привести воду в соответствие с требованиями СанПиНов. (Копия постановления есть в распоряжении редакции). Сейчас из кранов жителей микрорайона льется в лучшем случае мутная жижа. Иногда цвет жидкости напоминает какао. Фильтры в квартирах спасают на пару-тройку месяцев. Большинство жителей платит за воду дважды – за ту жижу, что льется из крана, а потом за воду, которую приходится покупать в торговых точках и готовить на ней еду. Наши коллеги с сайта «Орловские новости» недавно проводили подробное расследование проблему воды в микрорайоне. Советуем почитать этот материал.

 

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Опубликовано 17 Июл 2020 в 18:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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