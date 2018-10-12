Суд отказался отправлять за решетку водителя троллейбуса, сбившего пассажиров маршрутки

Советский районный суд Орла сегодня отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю троллейбуса с бортовым номером 093. Напомним, женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия водитель в минувший вторник в районе дома № 2 «а» по улице Полесской допустила наезд на пешеходов, которые находились на проезжей части автодороги. Люди садились и выходили из маршрутки, которая в нарушение ПДД остановилась во втором ряду. В результате наезда три человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Суд, рассмотрев ходатайства следователя и представленные материалы, отказал заключении под стражу — водителю лишь запретили вновь садиться за руль. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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