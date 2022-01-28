28 января 2022



Суд отправил заммэра Минкина под домашний арест

Советский районный суд 28 января рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заммэра города Олега Минкина. Органом предварительного расследования первый заместитель мэра Орла обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее тяжкие последствия). В судебном заседании замначальника СО УФСБ ходатайство поддержал.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, пришел к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об избрании Минкину О.В. меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако, в передвижении чиновник все же будет ограничен. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Постановление суда не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано, — отметили в пресс-службе суда.

 

См. также: В Орле задержан первый заместитель мэра Олег Минкин

 

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Опубликовано 28 Янв 2022 в 20:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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