28 апреля 2020



Суд по иску прокурора закрыл «Здоровую страну»

Советским районным судом Орла удовлетворен иск прокурора Глазуновского района о приостановлении деятельности орловского филиала некоммерческого фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна». Так, в ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что филиал осуществляет деятельность по предоставлению социальных услуг лицам, страдающим психическими заболеваниями, в том числе недееспособным. Указанные лица нуждаются в постоянном принятии лекарственных препаратов. Кроме того, согласно справкам врачебной комиссии данные лица нуждаются в постоянной посторонней помощи и оформлении в стационарное учреждение социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами.

Однако филиал не является психоневрологическим интернатом и в нарушение требований законодательства не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Кроме этого, проверкой выявлены нарушения требований противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Поскольку выявленные нарушения создавали опасность причинения вреда здоровью проживающим тут гражданам, прокуратура Глазуновского района обратилась в суд с иском о приостановлении его деятельности до полного устранения нарушений. Судом требования прокуратуры удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.

В настоящее время ранее обслуживаемые филиалом граждане направлены в стационарные учреждения социального обслуживания, находящимися в ведении Орловской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Наше издание неоднократно писало о ситуации в «Здоровой стране». Например:

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КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА СО СТЕКЛЯННЫМИ ГЛАЗАМИ И СВИНЦОВЫМ СЕРДЦЕМ 
«Здоровой стране» не поздоровилось
В заложниках у Залогина
ПОЧЕМУ БЕСПОМОЩНЫЕ ОРЛОВЧАНКИ ПОГИБЛИ В «ЗДОРОВОЙ СТРАНЕ»
ХАМЗИН: НЕИЗВЕСТНО, НАСКОЛЬКО ДОЛЬШЕ ОНИ БЫ ПРОЖИЛИ! 
По факту помещения психически больных людей в «Здоровую страну» возбуждено уголовное дело 

 

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Опубликовано 28 Апр 2020 в 14:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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