Суд посчитал, что для экс-полицейского выбрали слишком мягкую статью и вернул дело в прокуратуру

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в халатности, возвращено прокурору. Как пояснили в пресс-службе областного суда, в Советский районный суд Орла поступило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции — старшего участкового уполномоченного полиции майора Башкатовой Н.С.

Этот инцидент в свое время широко освещался в СМИ — женщина позвонила в полицию, чтобы ее защитили, но принявшая вызов сотрудница ответила, что полиция приедет, чтобы описать труп. Затем звонившую действительно убили. В прокуратуре дело квалифицировали по части первой 293 статье УК РФ. В суде менять статью в сторону ужесточения наказания не имеют права, поэтому дело и вернули в прокуратуру. Более того, в адрес прокурора Орловской области Полуэктова И.В. вынесено частное постановление.

 

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Опубликовано 05 Июн 2018 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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