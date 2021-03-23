Суд признал информацию о продаже водительских удостоверений запрещенной

Кромской районный суд удовлетворил иск прокуратуры Троснянского района о признании размещенной на одном из сайтов в сети «Интернет» информации, запрещенной к распространению.

Так, прокуратура района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила информационные ресурсы (сайты), на которых в свободном доступе была размещена информация о возможности покупки водительского удостоверения без прохождения обучения, а также медицинских справок для получения водительского удостоверения без прохождения медицинского осмотра, что противоречит требованиям федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

При этом Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В целях ограничения доступа к указанным сайтам прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и удовлетворил требования прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению, сообщает прокуратура Орловской области.