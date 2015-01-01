Суд признал незаконным отказ городских властей в проведении митинга

Решением Советского районного суда Орла отказ заместителя главы администрации Сергея Мерзликина от рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия признан незаконным.

Напомним, ранее городские власти неоднократно отказывали местным жителям в проведении различных акций. При этом в отказах писалась стандартная формулировка, что в это же время и в этом же месте будут митинговать молодогвардейцы. По факту никаких митингов не проводилось и правозащитники решили добиться от властей соблюдения законов. «Последней каплей» стал отказ в проведении шуточного первоапрельского пикета, который проходит в Орле каждый год. Напомним, организаторы указали место его проведения: г. Орел, угол ул. Комсомольской и Воскресенского переулка со стороны сквера Ермолова. Но городским чиновникам показалось, что место указано недостаточно точно и на основании этого они отказали в проведении первоапрельского пикета.

Тогда известный в Орле правозащитник Дмитрий Краюхин обратился в суд с исковым заявлением к администрации Орла о признании незаконным уклонения от рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия – пикета. В итоге суд встал на сторону жителей, которым запрещают мирно собираться, чтобы выразить свое мнение. Пока по делу оглашена резолютивная часть и решение еще не вступило в законную силу, — уточнили в пресс-службе суда.

 

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Опубликовано 14 Апр 2017 в 17:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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