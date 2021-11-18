Суд продлил срок содержания под стражей гендиректора ООО «Ремспецмост» на три месяца

Суд продлил срок содержания под стражей гендиректора ООО «Ремспецмост», обвиняемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Напомним, ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту растраты бюджетных денежных средств в общей сумме более 179 млн рублей, предназначенных для выполнения работ по реконструкции «Красного моста» в г. Орле (ч. 4 ст. 160 УК РФ), находятся на контроле прокуратуры области.

В совершении преступления обвиняются генеральный директор и учредитель подрядной организации ООО «Ремспецмост».

Ранее в отношении генерального директора общества судом по ходатайству следствия, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Органом предварительного расследования перед Советским районным судом г. Орла было возбуждено ходатайство о продлении срока избранной ему меры пресечения.

Принимая во внимание установленные в ходе следствия обстоятельства, прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Постановлением суда в отношении обвиняемого срок меры пресечения продлен на три месяца, до 20 февраля 2022 г. включительно.

Кроме того, органом предварительного расследования перед Советским районным судом г. Орла возбуждено ходатайство об избрании заочно в отношении учредителя ООО «Ремспецмост» Александра Молчанова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Принимая во внимание установленные в ходе следствия обстоятельства, прокуратура также поддержала ходатайство следствия.

Постановлением суда в отношении фигуранта по уголовному делу заочно установлена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время правоохранительными органами вынесено постановление об объявлении учредителя ООО «Ремспецмост» в международный розыск, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.