28 августа 2019



Суд в Орле встал на защиту многодетных семей

В Орле неожиданное продолжение получила история с обеспечением многодетных семей земельными участками. Советский районный суд Орла рассмотрел дело о защите прав многодетных семей. В итоге решением суда на облправительство и городские власти возложена обязанность оснастить участки для жилищного строительства, выделяемые многодетным семьям, и газопроводом, и водопроводом, и канализацией и даже транспортной инфраструктурой. Основанием для такого решения стал иск прокурора Северного района. Надзорным ведомством установлено, что еще в 2011 — 2013 годах многодетным семьям переданы в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Однако данные участки не обеспечены никакими объектами инженерной инфраструктуры, что не позволяет использовать землю по назначению — строить жилые дома, присоединить их к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также отсутствует всепогодный подъезд.

Суд исходил из того, что предоставление земельного участка в собственность многодетным семьям бесплатно является мерой социальной поддержки. Данная категория граждан находится в наиболее уязвимом социальном положении, в связи с чем нуждается в особой заботе со стороны государства и общества, поэтому еще и возлагать на многодетных бремя оснащения участков необходимой инфраструктурой — недопустимо! На выполнение решения суда властям отведено два года.

 

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Опубликовано 28 Авг 2019 в 15:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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