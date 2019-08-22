Суд вынес обвинительный приговор мценскому расчленителю

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом присяжных достаточными для вынесения обвинительного приговора 41-летнему жителю г. Мценска.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как установлено в ходе предварительного расследования, в июне 2018 года подсудимый совершил жестокое убийство местного жителя, расчленил его тело и на своем автомобиле развез останки в разные части г. Мценска.

Помимо этого, подсудимый обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, а также вреда здоровью средней тяжести на почве личной неприязни двум жителям г. Мценска.

На основании вердикта присяжных судом будет вынесен приговор, информирует СУ СК по Орловской области.