Суд защитил права орловца, пытавшегося вернуть в магазин дорогостоящие наушники

Собираясь сделать подарок ребенку, гражданин приобрел в магазине «Мобильные технологии» наушники Apple стоимостью 14 990 руб.

Однако позже выяснилось, что ребенку они не подошли по форме и размеру.

До оплаты стоимости наушников покупателю не позволили вскрыть упаковку, что не позволило ему выявить несоответствие товара по форме, габаритам и размеру.

В связи с этим покупатель обратился с магазин с претензией об обмене товара надлежащего качества, которую оставили без удовлетворения, сославшись на то, что наушники являются технически сложным товаром, который не подлежит обмену. Кроме того, потребитель не сохранил заводскую упаковку, также имеются следы эксплуатации в виде мелких царапин.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения потребителя с иском к мировому судье.

Мировой судья, оценив представленные доказательства, в том числе, заключение судебной товароведческой экспертизы, из которой следует, что в наушниках отсутствует производственные и эксплуатационные дефекты, а мелкие царапины можно рассмотреть только с помощью микроскопа, учитывая, что требования об обмене товара заявлены в установленный 14- дневный срок, пришла к выводу, что права потребителя нарушены, в связи с чем в его пользу взыскала стоимость наушников.

Мировой судья также указал, что данные наушники не отнесены к Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Поскольку ответчиком нарушены сроки возврата истцу денежных средств, судом первой инстанции с ООО «Мобильные технологии» также взыскана неустойка в размере 5 000 руб., компенсация морального вреда в сумме 3000 руб., штраф в размере 5000 руб. и расходы, которые понес потребитель на оплату судебной экспертизы в размере 6000 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения, а доводы апелляционной жалобы ООО «Мобильные технологии» без удовлетворения.

По информации Советского районного суда г. Орла