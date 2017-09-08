Судьба Центра детского творчества на Выгонке решится на публичных слушаниях

Решение о передаче здания Центра детского творчества № 5 г. Орла, расположенного на ул. Тульская, 63 для создания Духовного православного центра не может быть принято без согласия жителей микрорайона Выгонка. Об этом говорилось на депутатских слушаниях в горсовете. Проводивший депутатские слушания мэр города Василий Новиков подчеркнул: «Прежде, чем решать этот вопрос на заседании городского Совета, необходимо провести публичное обсуждение инициативы Орловской митрополии».

Место и время для публичного обсуждения, в котором смогут принять участие все заинтересованные жители города будет объявлено в ближайшее время, — уточнили в пресс-службе горадминистрации. В ходе депутатских слушаний глава администрации города Александр Муромский сообщил, что большая часть здания, в котором работает сегодня Центр детского творчества, находится в аварийном состоянии, возможности для его восстановления у города нет. Та часть здания, в которой работают кружки, как подтверждает недавнее обследование, остается в хорошем состоянии.

Инициаторы строительства Духовного центра предлагают построить на этом месте комплекс с храмом, гимназией и ремесленными мастерскими, в которых смогут разместиться, действующие сегодня кружки. «Для них будет построен отдельный корпус. Творческие кружки будут открыты для представителей всех вероисповеданий», — отметил представитель Орловской митрополии Серафим Юрошевич.

Директор Центра детского творчества № 5 Алексей Сухоруков отметил, что сегодня занятия посещают в две смены более двухсот детей из трех соседних школ. «Расположение Центра устраивает всех. Другой вопрос — преподаватели, им необходимы кабинеты. Невозможно носить с собой инструменты, заготовки, если переносить занятия в 30-ю школу», — говорит директор центра.

Многих депутатов интересовало — почему представители православной церкви просят именно это место для строительства Духовного центра? Напомним, что в октябре этого года в центре прошло собрание общественности, широко освященное в средствах массовой информации. На собрании многие жители города высказывались за сохранение существующего режима работы Дома творчества.

На заседании районной территориальной депутатской группы, по словам депутата Алексея Студенникова, большинство участников так же высказались за то, чтобы на Тульской остался Центр детского творчества.

«Если на публичных слушаниях жители Орла вам откажут, вы будете искать другое место на выгонке?», — конкретизировал Олег Карпиков. Представитель Орловской митрополии ответил утвердительно.

«Орловская среда» подробно писала об этой проблеме в материалах: «Центр преткновения» и «Центр преткновения: вопросы без ответов«.