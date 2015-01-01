Судебные приставы напоминают орловчанам об ограничениях при выезде за пределы РФ

Статьей 67 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставам-исполнителям предоставлено право устанавливать должникам временные ограничения права на выезд из РФ, напоминает УФССП по Орловской области.

Проверку наличия непогашенной задолженности по исполнительным производствам, а также наличие действующих ограничений на выезд за рубеж рекомендуем проводить в несколько этапов:

1 этап — проверить себя на наличие задолженности посредством сети Интернет через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России fssprus.ru и на сайте УФССП России по Орловской области r57.fssprus.ru.

2 этап — позвонить по телефону в территориальный отдел судебных приставов по месту жительства для уточнения информации о наличии (отсутствии) долгов (если место жительства и место регистрации разные, то предпочтительнее обратиться в оба отдела).

3 этап — перед покупкой билетов обязательно обратиться в Управление ФССП России по Орловской области для установления факта действия (снятия) временного ограничения на выезд из РФ (контактное лицо: Шарапова Ирина Владимировна тел. 72 63 76).

Наличие на руках платежного документа и постановлений об окончании исполнительного производства и об отмене временного ограничения на выезд из РФ не являются гарантией беспрепятственного пересечения границы.

Снятие временного ограничения на выезд из РФ не происходит сразу после оплаты. Ограничение на выезд будет снято только после поступления постановления в органы Пограничного контроля ФСБ России. Как правило, на это требуется от 10 до 14 дней.