Судебные приставы предупредили орловцев о мошенниках

Служба судебных приставов обратилась к жителям региона с просьбой быть осторожнее. В последнее время участились случаи создания мошенниками копий сайта Федеральной службы судебных приставов для воровства денег граждан под видом погашения задолженностей. Мошенническая схема действует следующим образом. На мобильный телефон приходит смс-сообщение о существующей задолженности. Далее орловцу предлагается погасить долг, перейдя по прикрепленной ссылке, которая ведет пользователя на сайт, копирующий дизайн Федеральной службы судебных приставов.

Изображение герба и прочей символики ФССП России на подобной странице может ввести граждан в заблуждение. При этом оформление мошеннического сайта только на первый взгляд схоже с официальным сайтом ведомства. При внимательном рассмотрении заметны явные несоответствия: логотипы, адреса, номера телефонов указаны вымышленные. Кроме того, на фишинговом сайте можно обнаружить фразу, что страница не является официальным сайтом ФССП России. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, Управление ФССП России по Орловской области рекомендует гражданам и юридическим лицам проверять себя на наличие задолженности только на официальном Интернет-сайте Управления http://www.r57.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств». Все сервисы Федеральной службы судебных приставов являются абсолютно бесплатными.

В случае, если по результатам поиска появилась строка «По Вашему запросу ничего не найдено», значит, в настоящий момент гражданин или организация не является должником. А при наличии задолженности ее возможно оплатить через портал государственных услуг.