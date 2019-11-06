В Орловской области детский сад украсили с помощью… колючей проволоки

Наше издание продолжает знакомить с результатами прокурорской проверки. Помимо школ, о чем мы рассказывали чуть ранее, люди в погонах побывали в детских садах. Картина маслом — не везде обеспечено право детей на безопасные условия получения дошкольного образования.

Так, прокурором Новосильского района в ходе проверки в МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» установлено, что на детской спортивной площадке были расположены элементы металлической арматуры, выступающей за границы клумбы, некоторые из элементов декора были закреплены с помощью колючей проволоки, что создавало опасность для жизни и здоровья детей. В результате вмешательства прокурора указанное нарушение было устранено.

На территории дошкольных образовательных учреждений, расположенных в Ливнах, проверкой отмечено ненормативное состояние асфальтового покрытия, что может привести к причинению вреда здоровью воспитанников. Нарушения при содержании учреждений дошкольного образования установлены также прокурорами Северного района г.Орла, Глазуновского, Орловского, Троснянского районов области.

В ряде учреждений дошкольного образования отсутствует лицензия на осуществление деятельности по дополнительному образованию детей, — отметили в пресс-службе прокуратуры.