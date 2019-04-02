Существующая схема обращения с ТКО дополнится новыми точками

Жители частной жилой застройки обеспокоены нехваткой мест накопления отходов, уборкой территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, и заменой контейнеров, выходящих из строя. Как рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, сейчас в Орле отмечены проблемы, характерные для переходного периода изменения системы обращения с ТКО. Это касается корректировки графика вывоза мусора, технического соответствия мусоровозной техники, а также взаимодействия регоператора и перевозчиков с УК.

До сих пор существует проблема недостаточного количества мест накопления ТКО в частном секторе. С момента начала работы регоператора стали поступать жалобы граждан на несоответствие оказанной услуги и платы за нее: у некоторых жителей места накопления отходов находились в труднодоступным местах либо вовсе отсутствовали. В связи с этим управление городского хозяйства стало изучать территории частного сектора для определения мест бесконтейнерного почасового сбора и мест, которые подходят для установки контейнера либо контейнерной площадки. По результатам комиссий были определены дополнительные места сбора и вывоза ТКО. Практика установки контейнеров без специально оборудованной контейнерной площадки в местах почасового вывоза мусора применена в Заводском районе. По итогу с 20 апреля вступит в силу новая схема вывоза ТКО, которая будет включать в себя новые места накопления отходов, отметил Александр Филатов.

Другим проблемным вопросом остается уборка контейнерных площадок, которые обслуживают население многоквартирных домов (МКД). В случае, когда площадка находится на придомовой территории, ее уборку осуществляет УК. Однако 50-60% контейнерных площадок, особенно в Северном и Советском районах, расположены за пределами придомовых территорий на землях общего пользования. Соответственно возникает вопрос: кто должен убирать место погрузки и каков ее территориальный охват, отметил Александр Филатов. Кстати по этой проблеме в ходе совещания так и не удалось прийти к общему знаменателю. Пока в качестве решения был озвучен такой вариант — местные власти своими силами приводят в порядок такие «ничейные» площадки. Передают под роспись перевозчику — что все вокруг чисто и убрано, а дальше за состоянием площадок будет следить уже перевозчик. Представитель УК «Зеленая роща» возражал против такого решения, обосновывая это тем, что перевозчик обязан убирать лишь просыпавшийся во время погрузки мусор. Вместе с тем существует проблема нарушения графиков вывоза из-за чего мусор и оказывается вне контейнеров. Решение этой проблемы еще предстоит найти.

Имеется также проблема замены контейнеров. Каждую неделю в отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города поступают 3-4 обращения от жителей МКД, которые указывают на негодность контейнера. Между тем, в городе используется 122 принадлежащих «Спецавтобазе» контейнера, которые необходимо вернуть в собственность или же заключить договоры аренды. Так как «Спецавтобаза» больше не занимается обслуживанием этих контейнеров. Обсуждались и другие вопросы. Подробнее с темой мы познакомим в ближайшем номере «Орловской среды».