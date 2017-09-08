Свечка вместо спорткомплекса-2: граждане против бюрократической машины

«Орловская среда-плюс», №1 (34) от 15 ноября 2017 г.

В Орле получила развитие тема строительства высотки на территории школы №38, о чем уже писало наше издание в № 12 (406) от 23 марта 2016 «Свечка вместо спорткомплекса?». Причем, продолжение довольно оригинальное. Дело в том, что строителям из-за близости красных линий не хватило земли для того, чтобы возвести здесь высотку. И городские власти выставили на аукцион соседний с будущей стройкой участок. Вполне предсказуемо победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1 819 кв.м. на улице Черкасской в конце октября 2017-го стало все то же «ООО «Компания «Стройсервис». Жители близлежащих домов надеются, что неповоротливая бюрократическая машина все же их услышит и землю вернут детям. Инициативная группа орловцев уверена, что изъятие земельного участка было проведено с нарушениями. В редакцию «Орловской среды»они представили документы, обосновывающие их позицию.

Было ваше — стало наше

Напомним, как развивались события. В далеком 2011 году фирма ООО «Техинвестстрой» обратилась к директору школы №38 с предложением отказаться от части земельного участка, принадлежащего школе, и построить в этом месте физкультурно-оздоровительный комплекс. Директор согласился и подписал бумаги об отказе от части школьного стадиона. Здесь следует сделать одно важное отступление — насколько изначально велик был школьный участок, чтобы так просто взять и отказаться от его части? Размер школьной территории определяется строительными нормами и зависит от вместимости учебного заведения. В случае с 38-ой школой — это 21 кв.м. на учащегося. Изначально здание было рассчитано на 1296 учеников, то есть территория школы должна была составлять 27,2 тысячи кв.м., а по факту она уже тогда была меньше — 26,7 тысяч «квадратов», что отражено сразу в нескольких документах. В том числе и в решении горсовета №69/721 от 31.03.2005 года (к этому документу мы еще вернемся). Таким образом, когда директор школы №38 подписывал документ об отказе от части земельного участка — уже налицо был факт ухудшения условий обучения детей. Ведь размер участка сократился до 19,8 тысяч кв.м. Однако ни уполномоченный по правам ребенка, ни жители на этом этапе вмешиваться в процесс не стали. Физкультурный комплекс объективно был нужен и уместен рядом со школой.

Но «Техинвестстрой» так и не приступил к строительству ФОК в 2013 году, а земля перешла в аренду другой фирме — «ООО «Орион». Впрочем и «Орион» строительство ФОКа так и не начал. Вместо этого земельный участок снова выставили на торги. Но уже не как рекреационную зону, а как зону Ж-1. Победителем стал «Стройсервис». По мнению жителей (и они готовы предоставить прокуратуре необходимые доказательства) все три фирмы аффилированы. То есть с самого начала никто и не собирался строить в этом месте физкультурный комплекс, а весь процесс был затеян с одной целью — отобрать землю у школы и сменить ее функциональное предназначение.

Про Фому и про Ерёму

Общение с прокуратурой у инициативной группы орловцев, бьющихся за возврат земельного участка детям, вышло в точном соответствии с поговоркой: «Мы им про Форму, а они нам про Ерему». Дело в том, что школьная территория помимо рекреационной зоны защищена по Федеральному закону №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». И в пункте 2 статьи 13 в редакции, действовавшей на момент отказа директора школы от части земли, черным по белому написано: «Принятие федеральным органом исполнительной власти или органом местного самуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющейся государственной или муниципальной собственностью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ (выделено редакцией) <…> последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей. <…> В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения».

Именно на этот пункт №2 статьи 13 и ссылались жители в своем обращении в прокуратуру. Ведь никакой оценки последствий изъятия земли не проводилось! Между тем, в прокуратуре по-своему прочитали федеральный закон и в ответе жителям указали, что пункт ТРЕТИЙ федерального закона №124 (в котором вообще речь идет об имуществе, находящемся в госсобственности) в данном случае не нарушен. Естественно, невозможно нарушить пункт о госсобственности, так как земля-то под стадионом школы №38 — муниципальная! И нарушен не третий, а второй пункт федерального закона №124. Но в прокуратуре посчитали, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Между тем группу инициативных жителей абсолютно не устраивает ситуация, когда им присылают отписки со ссылками на пункты законов, которые не имеют никакого отношения к реальной ситуации. Жители уверены, что действия чиновников можно и нужно оспаривать, вот только биться им приходится в гордом одиночестве. Ни уполномоченный по правам ребенка, ни многочисленные общественные организации, которые любят рассказывать, как они помогают людям, не хотят помочь в возврате школьной земли.

Без бумажки ты букашка

Инициативная группа жителей строит защиту земли еще на одном немаловажном документе — том самом постановлении горсовета №69/721 «Об утверждении перечня земель рекреационного назначения». В этом документе до сих пор участок школьной земли обозначен площадью 26,3 тысячи кв.м. и числится этот участок именно как рекреационная зона, а не как зона Ж-1, где можно строить высотки. Как пишут в своем заявлении представители инициативной группы жителей, «халатное отношение и превышение должностных полномочий чиновниками из горадминистрации привело к тому, что были нарушены права детей (124-ый ФЗ), проигнорировано постановление городского совета №69/721-ГС, которое так и не было отражено в генеральном плане и тем самым до сих пор вводит в заблуждение жителей наличием или отсутствием в городе рекреационных зон». Проигнорированы многочисленные обращения и жалобы граждан, прозвучавшие на публичных слушаниях. Между тем, в истории с этим злополучным земельным участком вскрылись интересные подробности, о которых еще не писали местные СМИ, но на которые хотели бы обратить внимание правоохранительных органов инициативные жители.

Все три строительные компании, названия которых фигурируют в истории о школьном участке, а именно: «Техинвестстрой», который изначально получил согласие директора школы на строительство ФОКа; «ООО «Орион», которое собиралось-собиралось, но так и не собралось построить спортивный комплекс; и «Стройсервис», которое в итоге получило лакомый кусок земли в центре города для возведения жилого дома — все эти три фирмы, по мнению жителей связаны друг с другом. Нигде так и не прозвучала информация — что именно помешало построить ФОК? Почему после отказа от строительства ФОКа никто не подумал вернуть землю школе? Вполне возможно, чтоФОК никто и не собирался строить. Просто это такая изящная двухходовая схема увода школьной земли? Ситуация со школой №38 показывает, что на территории учебного заведения высотки строить очень даже можно. Поэтому одна из причин, по которой инициативная группа жителей не собирается сдаваться, — сделать так, чтобы в будущем по этой же схеме не отняли землю у других школ или детских домов творчества. А для этого необходимо довести расследование истории с изъятием земли у школы №38 до логического конца. И ответы в стиле «про Фому и про Ерему» жителей абсолютно не устраивают.

Сергей МИЛЯХИН

Фото из сети Интернет