27 января 2022



Сведения об аварийных орловских домах появятся в Росреестре

С 1 февраля текущего года вступает в силу закон, защищающий граждан от приобретения «проблемной» недвижимости.

Согласно новому закону региональные и муниципальные власти обязаны при признании многоквартирного дома (МКД) или помещения аварийным направлять сведения в Росреестр. Таким образом, в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) появятся сведения о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также сведения о признании жилья непригодным для проживания.

— Покупателю недвижимости сложно самостоятельно найти информацию о том, что дом аварийный или непригодный для проживания. У органов власти нет обязанности по ведению реестров аварийной недвижимости в открытом доступе. Поэтому при покупке недвижимости существует риск приобретения аварийного или подлежащего сносу жилья. Теперь этот пробел в законодательстве устранен. Росреестр будет включать эти данные в выписку из ЕГРН, — прокомментировала Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра.

Сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года, информирует пресс-служба управления Росреестра по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Янв 2022 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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