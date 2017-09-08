«Свет рождественской звезды» собрал средства для Леры Колдышевой

На благотворительном концерте «Свет рождественской звезды» удалось собрать более 214 тысяч рублей на послеоперационную реабилитацию двенадцатилетней Леры Колдышевой.

Акция прошла в минувшую пятницу, 12 января, в Орловском городском центре культуры.

Лера Колдышева родилась с пороком развития поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. За последние два года девочка перенесла четыре операции, в первой половине 2018 года планируется еще две. А затем Лере понадобится реабилитация, средства на которую  помог собрать «Свет рождественской звезды».

— С продажи билетов на концерт и добровольных пожертвований удалось собрать 214 500 рублей. Вклад внесли и воспитанники художественных коллективов города Орла — они подготовили для Леры, ее родителей, а также участников акции «Свет рождественской звезды» настоящую сказку. Всего зрители увидели порядка 40 номеров, — рассказали в пресс-службе администрации Орла.

 

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Опубликовано 15 Янв 2018 в 18:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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