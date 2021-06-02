Светлая жизнь осталась без света?

№17 (641) от 2 июня 2021 г.

Самый посещаемый городской пляж — в районе озера Светлая жизнь – подготовили к купальному сезону. Качество этой самой подготовки можно оценить уже в эти дни – до официального открытия «бесплатного» пляжа.

На пляж, как и обещали, завезли песок, правда, разбросали его по сорнякам; как смогли, отремонтировали и покрасили скамейки, раздевалки и «грибки», оставшиеся с советских времен, — правда, некоторые из них покорёжены настолько, что ремонту не поддаются; подкачали воду в водоём, обновили питьевые «фонтанчики», установили предупреждающие знаки и т. д. Словом, сделали всё, что смогли.

В том, что темно-синяя краска без срока годности, которую откуда-то ежегодно извлекают неизвестные нам лица, превратится в «шубу» на «грибках» уже через месяц, нет никаких сомнений. Это не страшно, ведь на пляже, если разобраться, без срока годности всё. Местные конструкции, не в пример тротуарной плитке, которая теперь перекладывается едва ли не ежегодно, пережили Советский Союз, переживут и всех нас. Городские чиновники это точно знают. А еще они знают, что орловчанам достаточно и такой «заботы», ведь за этот отдых им якобы платить не приходится.

Однако здесь-то собака и «порылась». Отдых этот далеко не бесплатный, он ежегодно оплачивается из городского бюджета – налогоплательщиками, коими мы с вами являемся.

По информации администрации города Орла, «муниципальный контракт на выполнение работ по завозу песка на пляж озера Светлая жизнь заключен с ИП Черненко М.О. Стоимость — 599 тыс. рублей. Подрядчик был обязан завести 609,4 куб. м песка и произвести механизированную планировку пляжа на площади 46 100 кв. м. Как видим на фото, «планировка» произведена, правда неясно, чем и по какой технологии.

Особенно восхищает «планировка» автомобильной дороги, которая идет вдоль пляжа: перед его открытием здесь произвели «ямочный» и совершенно бесплатный ремонт по новейшей технологии: в ямы набросали пляжного песка.

Кстати, администрация г. Орла может взять этот опыт на вооружение и сэкономить многие миллионы: зачем платить дорожникам за некачественный ремонт городских дорог, если можно перепоручить его обычным дворникам.

Благоустройством пляжа занимался ИП Еремин Е.В. Стоимость работ — 595 тыс. рублей. Обратите внимание: «приведение в порядок» оборудования пляжа, обустройство детской купальни и установка буйков обошлись бюджету почти в шестьсот тысяч рублей.

Подкачкой воды в озеро Светлая жизнь из реки Ока занимается «Орёлводоканал». Предприятие также ответственно за ремонт и дезинфекцию двух питьевых фонтанчиков. Общая стоимость работ — 599 тыс. рублей.

Всего на подготовку одного городского пляжа к купальному сезону потрачено около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Это много или мало, с учетом того, что ржавые пляжные конструкции остались на месте? Сколько стоит одна скамья или один самый примитивный «грибок», который не выглядит так, будто побывал в известном месте? Наверное, по подсчетам специалистов из мэрии, сотни тысяч рублей, если они не меняются десятилетиями?

И почему о том, что вот уже несколько лет на пляже Светлая жизнь нет освещения, никто из ответственных лиц не вспоминает? Разве это не одна из мер безопасности? Летом у озера вечерами и даже ночью собираются подростки, многие из них в это время купаются, к сожалению, нередко на воде случаются трагедии. Что могут разглядеть спасатели или сотрудники полиции в кромешной темноте?

Наталья Зарубина