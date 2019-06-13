«Светлая жизнь» с другого берега

№20 (557) от 12 июня 2019 г.

Орловский городской пляж на озере Светлая жизнь, как и ожидалось, не приведен в должный порядок. Поэтому вопрос о 1,8 млн рублей, выделенных на благоустройство двух мест отдыха – пляжах на озере Светлая жизнь и на реке Ока в г. Орле – остается открытым.

«Орловская среда» неоднократно обращала внимание администрации города Орла на позорный факт: самый посещаемый в городе пляж на озере Светлая жизнь «благоустроен» таким образом, что уважающим себя гражданам стыдно там находиться.

Перед открытием сезона пляжные навесы были покрашены краской отвратительного качества, скорее всего, просроченной, причем наносилась она на незачищенные поверхности. Пыльные ограждения вдоль дороги красили подростки (предположительно, из экологических отрядов) точно таким же образом. Дорогу отгрейдировали, но так, что ямы и ухабы никуда не делись.

«Грибки», оставшиеся со времен пионерского детства главы администрации города, трещат по швам, скамейки покосились, насквозь прогнившие стандартные навесы «прикрыли» кусками металлопрофиля и раскидали под ними немного «свежего» песка. Трава не скошена, урны с мусором, как правило, переполнены.

Напомним, 4 июня администрация города Орла в соцсети Фейсбук отчиталась о готовности городских пляжей к летнему сезону. Накануне глава администрации Александр Муромский лично посетил пляж и указал и.о. начальника УКХ г. Орла Дмитрию Фролову на недочеты в благоустройстве пляжа на озере Светлая жизнь: Муромского, в частности, не устроило качество покраски стационарных навесов и кабин для переодевания, «поскольку поверхность не была зачищена до нанесения нового слоя краски». Фролов заверил Муромского, что все недостатки устранялись подрядчиком 2 и 3 июня. 4 июня сотрудники УКХ должны были проверить качество заново сделанной работы. Фролов также заметил, что «договоры выполненных работ по благоустройству пляжей пока не подписаны и они, соответственно, не оплачены».

Удивительно, что главу администрации города устраивает качество самих пляжных конструкций, которые нужно давно отправлять на свалку. Его пресс-служба даже разметила на официальной странице администрации г. Орла в соцсети Фейсбук фотографию пляжа, правда, сделанную с другого берега: вдалеке уродства малых архитектурных форм не так заметны. Удивительно также, что запланированных средств не хватает на покупку новых навесов. Не совсем понятно, кого УКХ на самом деле использовало в качестве подрядчика: если это школьники, на которых сэкономили, то все, в принципе, объяснимо.

В том, как «устранили» недостатки в благоустройстве пляжа на озере Светлая жизнь, мы убедились в минувшие выходные. Если коротко, то никто ничего не устранял: навесы покрыты все той же «шубой», на пляже и вокруг него все тот же мусор, нехватка контейнеров, нескошенная трава, грязный песок, кривые и косые «грибки». И в окружении всей этой «красоты» – сотни орловчан. Площадка для пляжного волейбола, кстати, пустует: никто не позаботился о том, чтобы натянуть сетки. Думаем, эта необходимость отпала в связи с предстоящим открытием площадки для пляжного волейбола на центральной площади г. Орла. Так что любителям солнечных ванн вскоре придется перемещаться на площадь Ленина: здесь и песок будет чистый, и солнца предостаточно, и речка недалеко.

Наталья Зарубина

Тем временем:

Пляжи на озере Светлая жизнь и на реке Ока оснащены всем необходимым оборудованием. Организовано дежурство спасателей и медицинских работников для оказания первой помощи пострадавшим.

В настоящее время на водных объектах города Орла установлен 61 знак «Купаться запрещено» и 14 информационных стендов о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха граждан.

В целях предупреждения несчастных случаев на воде администрацией города Орла проводится месячник безопасности на водных объектах. Основные мероприятия в период прохождения месячника направлены на обеспечение безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах.

Сотрудники управления по безопасности администрации города Орла, УМВД России по городу Орлу и ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области проводят совместное патрулирование пляжей.

По информации администрации города Орла