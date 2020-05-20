Светлую жизнь засыпало мусором

№17 (596) от 20 мая 2020 г.

Активисты Общероссийского народного фронта проинформировали власти Орла о мусорных завалах вблизи озера Светлая жизнь, которое является местом отдыха горожан. Проблема в нехватке контейнеров и несвоевременном вывозе отходов.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта сообщили администрации Орла, что за помощью к ним обратились дачники: возле озера и пляжа находятся несколько садоводческих товариществ (СНТ). ОНФ просит городских чиновников вмешаться, так как проблем несколько: это нехватка мусорных контейнеров на некоторых площадках и несвоевременный вывоз отходов. В результате специальные площадки оказываются завалены мусором. Такая ситуация сложилась, например, рядом с СНТ «Приборист-2» и «Коммунальник». На два садоводческих товарищества здесь установлен всего один контейнер, который к тому же стоит прямо на земле, так как специально отведенной площадки нет. Люди отмечают, что одного контейнера им недостаточно.

Более того, рядом с пешеходным мостом через реку Ока, по которому ходят и дачники, и простые горожане — к озеру Светлая жизнь, ежегодно образовывается несанкционированная свалка. Мусор скапливается также из-за отсутствия контейнеров.

Как отмечает сопредседатель ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин, в прошлом году активисты ОНФ уже обращали внимание администрации Орла на данную проблему, но до сегодняшнего дня вопрос так и не решился.

Еще одна проблемная точка находится вблизи общественного пляжа на озере Светлая жизнь. Здесь три контейнерных площадки, но баки есть только на двух. В результате на той площадке, где контейнера не имеется, мусор сваливают прямо на бетонное основание. Чтобы вывезти отходы, водителю мусоровоза приходится привозить бак при помощи манипулятора с другой площадки и пересыпать мусор. После этого водитель возвращает контейнер на место.

-Мы видим, что в районе озера Светлая жизнь есть ряд проблем с вывозом мусора. И решать их надо сейчас, пока не начался в полную силу дачный и купальный сезоны. Ведь в период, когда орловчане массово будут выезжать на дачи и приходить на озеро, мусора станет в несколько раз больше. В связи с этим мы предлагаем администрации Орла принять необходимые меры сейчас, чтобы предотвратить будущие проблемы с качеством вывоза мусора и образованием несанкционированных свалок», — прокомментировала сопредседатель ОНФ в Орловской области Ирина Патронова.

По информации регионального отделения ОНФ