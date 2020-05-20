20 мая 2020



Светлую жизнь засыпало мусором

№17 (596) от 20 мая 2020 г.

Активисты Общероссийского народного фронта проинформировали власти Орла о мусорных завалах вблизи озера Светлая жизнь, которое является местом отдыха горожан. Проблема в нехватке контейнеров и несвоевременном вывозе отходов.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта сообщили администрации Орла, что за помощью к ним обратились дачники: возле озера и пляжа находятся несколько   садоводческих товариществ (СНТ). ОНФ просит городских чиновников вмешаться, так как проблем несколько: это  нехватка мусорных контейнеров на некоторых  площадках и несвоевременный вывоз отходов. В результате специальные площадки оказываются завалены мусором. Такая ситуация сложилась, например, рядом с СНТ «Приборист-2» и «Коммунальник». На два садоводческих товарищества здесь установлен всего один контейнер, который к тому же стоит прямо на земле, так как специально отведенной площадки нет. Люди отмечают, что одного контейнера им недостаточно.

Более того,   рядом с пешеходным мостом через реку Ока,  по которому  ходят и дачники, и простые горожане — к озеру Светлая жизнь,  ежегодно образовывается несанкционированная свалка. Мусор скапливается  также из-за отсутствия контейнеров.

Как отмечает сопредседатель ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин, в прошлом году активисты ОНФ уже обращали внимание администрации Орла на данную проблему, но до сегодняшнего дня вопрос так и не решился.

Еще одна проблемная точка находится вблизи общественного пляжа на озере Светлая жизнь. Здесь три контейнерных площадки, но баки есть только на двух. В результате на той площадке, где контейнера не имеется, мусор сваливают прямо на бетонное основание. Чтобы вывезти отходы, водителю мусоровоза приходится привозить бак при помощи манипулятора с другой площадки и пересыпать мусор. После этого водитель возвращает контейнер на место.

-Мы видим, что в районе озера Светлая жизнь есть ряд проблем с вывозом мусора. И решать их надо сейчас, пока не начался в полную силу дачный и купальный сезоны. Ведь в период, когда орловчане массово будут выезжать на дачи и приходить на озеро, мусора станет в несколько раз больше. В связи с этим мы предлагаем администрации Орла принять необходимые меры сейчас, чтобы предотвратить будущие проблемы с качеством вывоза мусора и образованием несанкционированных свалок», — прокомментировала сопредседатель ОНФ в Орловской области Ирина Патронова.

По информации регионального отделения ОНФ

 

Монстр в городе
Прощай, Масленица!
Путешествие в «Микрокосмос»
Опубликовано 20 мая 2020 в 14:50. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"