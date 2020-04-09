Свиноводческие призраки

№12 (591) от 9 апреля 2020 г.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков обратился к исполняющему обязанности прокурора Орловской области Сергею Панкратову с депутатским запросом, в котором просит принять срочные меры прокурорского реагирования в связи со строительством в Кромском и Дмитровском районах свиноводческих комплексов компании «Мираторг».

Ранее Рыбаков уже поднимал этот вопрос на одной из сессий облсовета, в результате чего депутаты затребовали информацию о строительстве комплексов у и.о. зампреда правительства по развитию АПК Сергея Борзенкова. Параллельно аналогичный запрос Виталий Рыбаков направил в адрес губернатора Клычкова. Как следует из ответов, компания «Мираторг» действительно собирается построить четыре комплекса в Дмировском и Кромском районах Орловской области.

По информации Клычкова и его подчиненного Борзенкова, 25 февраля 2020 года проводились общественные обсуждения по проектам внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки Домаховского сельского поселения Дмитровского района Орловской области в целях строительства объекта «Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса №7 близ деревни Холчевка Дмитровского района Орловской области» и такого же комплекса №6 близ села Большое Кричино. Приказы о разрешении подготовить проекты изменений были вынесены управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области еще в сентябре и ноябре 2019 года. По результатам так называемых «обсуждений» принято решение о возможности подготовки проектов внесения изменений в названные документы.

В Кромском районе, как выяснилось, публичные слушания прошли 26 февраля.

Загвоздка в том, что комплексы, предстоящее строительство которых обсуждалось на слушаниях, уже фактически построены. На представленных в данной публикации кадрах видеосъемки, сделанной как раз в указанных населенных пунктах Кромского и Дмитровского районов, видны готовые корпуса для животных, лагуны для отходов, водяные скважины и даже горы явно завезенной извне земли. А еще на объектах присутствуют рабочие и техника…

При этом и губернатор Клычков и его зам по АПК Борзенков уверяют (и не верить им нет никаких оснований), что обращений от ООО «АПХ «Мираторг» о выдаче разрешения на строительство свиноводческих комплексов в Кромском и Дмитровском районах в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области не поступало. Как не поступало и заявлений на проведение государственной экологической экспертизы объектов ООО АПХ «Мираторг».

Получается, «Мираторг» возвел несколько комплексов без соответствующих разрешений на строительство и бурение скважин, без необходимой разрешительной экологической документации, то есть фактически в нарушение норм закона? А публичные слушания провели формально, так сказать задним числом? Так это или не так, должна проверить прокуратура Орловской области, куда и обратился депутат Рыбаков.

Кстати, аналогичную схему «Мираторг» уже пытался использовать в прошлом году в Курской области. Как сообщало в августе 2019 года агентство бизнес-информации «Абирег», госинспекция строительного надзора Курской области оштрафовала курскую структуру АПХ «Мираторг» на 150 тыс. рублей за неуведомление о начале строительства свинокомплекса в Фатежском районе, против возведения которого выступали местные жители. Строительство, которое велось без разрешительной документации, было приостановлено. Кроме того, к ответственности в виде штрафа в 700 тысяч рублей, был привлечен и подрядчик, проводивший строительные работы — ООО «Брянскагрострой», принадлежащее кипрской компании «Макадон Лимитед».

Как видим, после курского фиаско «Мираторг» вместе с тем же подрядчиком решил переместиться в Орловскую область: строительство комплексов в Кромском и Дмитровском районах началось уже осенью 2019-го и благополучно продолжается по сей день. Вот только орловские чиновники, в отличие от курских, почему-то до сих пор об этом не знают. Странное неведение, правда?

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Во второй половине марта я получил от А.Е. Клычкова ответ на мой депутатский запрос, из которого узнал, что строительство свинокомплексов в Кромском и Дмитровском районах не ведётся, разрешения на него не выдавались, и экологические экспертизы не проводились.

Однако я видел видеозапись, сделанную на строящихся объектах и опубликованную на портале «Орлец», а затем съездил в эти районы и лично убедился, что свинокомплексы строятся, причем степень готовности можно оценить от 60 до 95 % . И ещё на нескольких площадках вовсю кипит работа по заливке фундаментов!

От местных жителей я узнал, что строительство на этих площадках началось осенью 2019 года, а общественные слушания проводились 25 февраля 2020 года. В Кромском районе еще одни слушания назначены вообще на апрель, о чем я узнал на селекторном совещании областного правительства в этот понедельник, услышав разговор Клычкова с главой Кромского района И.Н. Митиным (протокол совещания имеется). Опять же из разговора с местными жителями мне стало известно, что в Дмитровском районе районное начальство пыталось в феврале провести публичные слушания на предмет строительства комплекса рядом с посёлком Домаха, но люди выступили категорически против. А значит, необходимо перепроверить все протоколы этих так называемых общественных обсуждений и провести скрупулёзный независимый опрос жителей сельских поселений.

Все выше сказанное вызывает целый ряд вопросов.

Первый: как работает региональная вертикаль исполнительной власти? Почему глава региона не знает, что на территориях без разрешения и без проведения экологической экспертизы развёрнуты грандиозные стройки? При этом туда подводят газопроводы большой пропускной способности, бурят глубоководные скважины. На каком основании — ведь в Дмитровском и Кромском районах люди и так жалуются на проблемы с водоснабжением?

Клычков пишет, что разрешения на строительство никому не выдавались. Отсюда второй вопрос: может, тогда разрешения выдали районные власти? В таком случае кто именно их выдавал на территориях?

Третий вопрос: кто и на каком основании согласовал строительные работы на землях сельхозназначения? Если, как пишет Андрей Евгеньевич, земельные участки находятся в собственности ООО «ОРЕЛ АГРО ПРОДУКТ» и ООО «МИРАТОРГ», то никто им не давал права менять назначение земель. На мой взгляд, это нарушение закона.

Когда в 2019 году выяснилось, что компания «Мираторг» строила в Курской области свинокомплексы без необходимых разрешений, губернатор Роман Старовойт сказал следующее: «Курская область уважает компании, инвестирующие в регион, однако развития не будет без строгого соблюдения закона». И мы увидели, что в Курской области закон соблюдается: и в сфере охраны экологии, и в плане учета общественного мнения. Когда жители Курской области высказались категорически против строительства свинарников, свиноводческие компании вынуждены были отказаться от своих планов и сменить место дислокации. Они пересекли границу и развернули грандиозные стройки на территории Орловской области, и в краткосрочной перспективе наш регион рискует столкнуться с серьезными экологическими проблемами.

Не исключено, что не знающий о ведущемся строительстве Клычков скоро покинет наш регион, а нам здесь жить. И думаю, мало кому из жителей Орловской области будет приятно осознавать, что мы живем в «свином регионе», как когда-то его назвал Клычков.

Поэтому свой главный вопрос я адресую прокуратуре Орловской области. Кто из чиновников, входящих в областную властную вертикаль, начиная с глав сельских поселений и районов и заканчивая заместителями губернатора, скрыл от А.Е. Клычкова информацию о строительстве комплексов в Дмитровском и Кромском районах? Кто ввел его в заблуждение? Кто информировал его, что стройки не ведутся, что только недавно были проведены публичные слушания, что еще нет проектно-сметной документации и экологической экспертизы?

Неужели никто из подчиненных Клычкова, включая руководителей профильных департаментов Борзенкова (по АПК) и Блохина (по строительству), НЕ ВИДЕЛ , НЕ СЛЫШАЛ, НЕ ЗНАЛ о том, что с осени 2019 года в муниципальных образованиях ведутся масштабные строительные работы? А если знали, то почему не проинформировали об этом главу региона? Почему молчали? Кто и чем закрыл им рты? Почему главы районов Митин и Козин, члены регионального политсовета «Единой России», не проинформировали своего партийного босса, секретаря реготделения ЕР Музалевского о стройках, которые ведутся на их территориях?

Считаю, что прокуратура Орловской области должна скрупулезно и беспристрастно разобраться во всех этих вопросах, провести объективную прокурорскую проверку, инициировать проведение служебного расследования в структурах исполнительной власти области и добиться устранения всех возможных нарушений законодательства. Это очень серьезный вопрос – ведь речь идет об экологической безопасности региона и благополучии наших граждан.