«Свободное пространство» организовало конкурс макетов и моделей кораблей

Орловцам предложили поучаствовать в выставке-конкурсе макетов и моделей кораблей «Мечта под алым парусом». В январе 2018 года исполняется 95 лет выходу в свет первого издания замечательной повести-феерии «Алые паруса» Александра Грина. Повести о чудесах, ожидании и исполнении мечты.

В репертуаре театра «Свободное пространство» с неизменным успехом уже много лет идет спектакль «Алые паруса», ставший своеобразной визитной карточкой театра. Для развития творческого потенциала школьников, выявления талантливых и одаренных детей и был задуман этот необычный проект по созданию макетов кораблей. К участию в конкурсе приглашаются школьники от 7 до 18 лет. Работы могут быть индивидуальными или коллективными (но не более трех человек). На конкурс принимаются стендовые модели, модели и макеты кораблей, изготовленные в технике декоративно-прикладного творчества, которые выполнены своими руками из природного и подручного материала, и соответствующие тематике конкурса. Что характерно, готовые модели фабричного производства на конкурс не принимаются.

Выставка будет работать с 30 января по 8 февраля в помещении театра «Свободное пространство». А награждение победителей состоится 8 февраля после спектакля «Алые паруса». Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте театра «Свободное пространство».